Сын Яковлевой решил свести татуировки на лице

Сын актрисы Елены Яковлевой решил свести татуировки на лице

Сын известной актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от многочисленных татуировок на лице. Для этого молодой человек обратился в одну из московских клиник.

Сообщается, что Шальных принял такое решение в связи с тем, что тату стали мешать ему в работе и жизни. Эта довольно болезненная процедура обойдется Денису примерно в 150 тысяч рублей, однако сыну актрисы сделали хорошую скидку.

— Денис стойко перенес первый сеанс и скоро привыкнет к боли, так как полностью чистое лицо у него будет только года через три. Нам предстоит много работы, но это того стоит. Никаких шрамов не останется, — рассказали в клинике.

Как признался сам Шальных, ощущения во время процедуры были неприятные, но все же не слишком болезненные.

— По 10-балльной шкале боль была на уровне семи, тут прям всего сжимало. Это, конечно, терпимо, не прям кошмар, — приводит его слова издание StarHit.