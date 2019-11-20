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Политика

Сын актрисы Елены Яковлевой решил свести татуировки на лице 

Вечерняя Москва + ещё 2 55 минут назад
Сын Яковлевой решил свести татуировки на лице
Фото: Соцсети
Сын известной актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от многочисленных татуировок на лице. Для этого молодой человек обратился в одну из московских клиник.
Сообщается, что Шальных принял такое решение в связи с тем, что тату стали мешать ему в работе и жизни. Эта довольно болезненная процедура обойдется Денису примерно в 150 тысяч рублей, однако сыну актрисы сделали хорошую скидку.
— Денис стойко перенес первый сеанс и скоро привыкнет к боли, так как полностью чистое лицо у него будет только года через три. Нам предстоит много работы, но это того стоит. Никаких шрамов не останется, — рассказали в клинике.
Как признался сам Шальных, ощущения во время процедуры были неприятные, но все же не слишком болезненные.
— По 10-балльной шкале боль была на уровне семи, тут прям всего сжимало. Это, конечно, терпимо, не прям кошмар, — приводит его слова издание StarHit.
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Теги:
Шоу-бизнес , Денис Шальных , Елена Яковлева
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