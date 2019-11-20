Друг семьи Заворотнюк рассказал о ее состоянии

Заворотнюк перестали беспокоить головные боли и улучшился аппетит

Друг фигуриста Петра Чернышева на условиях анонимности рассказал о последних новостях, касающихся здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк . Как известно, уже несколько месяцев она борется с тяжелым заболеванием. В данный момент звезда сериала «Моя прекрасная няня» проходит лечение в одном из реабилитационных центров на Рублевке.

«Она чувствует себя намного лучше. Если раньше головные боли изводили Настю так, что она не могла спать, то сейчас все нормализовалось. Боли не беспокоят. И со зрением стало лучше», — заявил друг фигуриста.

По его словам, опухоль удалось удалить так, что здоровые клетки не пострадали. Сам Чернышев верит в выздоровление супруги. Сейчас у актрисы хороший аппетит. Правда, питается она по специальной диете. Врачи делают все возможное, чтобы очистить организм от отмерших генетически поломанных клеток. Актрисе ставят специальные капельницы. Еще одна из процедур: у актрисы берут кровь, насыщают ее определенными лекарствами и элементами, после чего вводят ей обратно. Благодаря этому идет очищение организма.

Отметим, что за время болезни Заворотнюк сильно поправилась. Сейчас благодаря диете лишний вес постепенно уходит. При этом друг Заворотнюк подчеркнул, что сейчас возникла некая пауза. Все ждут, как дальше себя поведет организм звезды, сообщает «Комсомольская правда».