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Политика

Есть перспектива: Заворотнюк пошла на поправку 

Рамблер + ещё 5 42 минуты назад
Актриса Анастасия Заворотнюк может выздороветь. Об этом «Комсомольской правде» рассказал друг ее мужа, фигуриста Петра Чернышева.
По его словам, в настоящее время Заворотнюк «приводят в норму» в реабилитационном центре, а чувствует она себя намного лучше — опухоль из ее мозга была удалена удачно (здоровые клетки задеты не были), головные боли перестали «изводить» ее и мешать спать, других болей у нее также нет, улучшилось зрение, нормализовался слух.
«Петр говорит, что есть перспектива на выздоровление», — сообщил собеседник издания.
Он добавил, что сейчас Заворотнюк ходит, хотя раньше не вставала с койки, разговаривает, ест с аппетитом. Ныне ее реабилитация подразумевает диету и очищение путем ввода в кровоток специальных препаратов организма от «генетически поломанных» клеток, которые отмерли.
По словам друга Петра Чернышева, «пока все идет в позитивном ключе», а недавно актрисе позволили видеться с годовалой дочерью. Фигурист привозит ее в реабилитационный центр. При первой за долгое время встрече та узнала мать.
Комментарии13 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев , Комсомольская правда
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