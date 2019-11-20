Есть перспектива: Заворотнюк пошла на поправку

По его словам, в настоящее время Заворотнюк «приводят в норму» в реабилитационном центре, а чувствует она себя намного лучше — опухоль из ее мозга была удалена удачно (здоровые клетки задеты не были), головные боли перестали «изводить» ее и мешать спать, других болей у нее также нет, улучшилось зрение, нормализовался слух.

«Петр говорит, что есть перспектива на выздоровление», — сообщил собеседник издания.

Он добавил, что сейчас Заворотнюк ходит, хотя раньше не вставала с койки, разговаривает, ест с аппетитом. Ныне ее реабилитация подразумевает диету и очищение путем ввода в кровоток специальных препаратов организма от «генетически поломанных» клеток, которые отмерли.

По словам друга Петра Чернышева, «пока все идет в позитивном ключе», а недавно актрисе позволили видеться с годовалой дочерью. Фигурист привозит ее в реабилитационный центр. При первой за долгое время встрече та узнала мать.