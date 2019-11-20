Канделаки вынуждена жить в гостинице

Телеведущая Тина Канделаки рассказала, что переехала в гостиницу из-за того, что у нее дома идет ремонт. Об это сообщает Teleprogramma.pro.

По словам Канделаки, к счастью, в гостинице есть спортзал, который она посещает каждый день.

«У нас все-таки очень сидячий образ жизни, просто порой деревенеешь. С возрастом, если не двигаться, то просто не хватит энергии работать. У меня тренировки — это привычка из детства. Скажу так. Если вас устраивает ваша фигура, то отлично — не тренируйтесь. Но если вы видите, что не все хорошо, то надо идти в спортзал», — рассказала Канделаки в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» также отметила, что этот месяц получился у нее очень насыщенным.

«Большие проекты, суперпредложения. Прихожу в гостиницу, валюсь спать и утром все начинается по новой», — заявила она.