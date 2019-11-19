Сафронов рассказал о подаренной девочке

Сафронов рассказал о подаренной туземцами девочке

Российский художник Никас Сафронов отреагировал на предложение западных галеристов «перестать смотреть на Гогена » из-за подозрений в его связях с 13-летними островитянками на Таити.

«Этого следовало ожидать. Началось с обвинений известных людей — наших современников, в основном, людей искусства, в харрасменте, в сексуальных отклонениях, в том числе в педофилии. Теперь, видимо, ресурсы обличений современников несколько поистощились и взялись за творцов прошлого», — заявил художник изданию «Ридус».

Он назвал критику в адрес Поля Гогена «зримым примером кризиса западноевропейской культуры и соответствующей модели цивилизации» и заявил, что «совершенно недопустимо оценивать творчество творца по его личной истории».

«Микеланджело был гомосексуалистом, Леонардо да Винчи вскрывал трупы, что было просто невообразимо для того времени. Караваджо был убийцей, с азартом участвовал в различных турнирах. И что, их теперь всех запретить?», — возмутился Сафронов.

Художник отметил, что каждому времени и месту свойственны свои догмы и правила, которые могут шокировать современное западное общество.

«На острове в Эквадоре вождь подарил мне свою 12-летнюю дочь. Там у них такие нравы, они смотрят на эти вещи спокойно, такова традиция. Я, конечно, оставил девочку с семьей», — рассказал Сафронов.

Он призвал не возвращаться к «диким временам инквизиции» и не оценивать творчество деятелей искусств исходя из оценки их личности.