Пугачева рассказала о своем страхе

Пугачева боится не дожить до совершеннолетия Лизы и Гарри

Певица Алла Пугачева заявила, что хотела бы дожить хотя бы до окончания школы своей дочерью Лизой. Об этом сообщает «СтарХит».

По данным издания, примадонна резко отреагировала на предположение журналистов о том, что ее талантливая дочь — шестилетняя Лиза в будущем может написать биографию певицы.

«О, Господи! Мне бы дожить, чтобы она школу окончила», — заявила Пугачева, которой весной исполнилось 70 лет.

«Рамблер» писал, что ранее журналисты телеканала «Ю» подсчитали , сколько Пугачева и Галкин ежемесячно тратят на образование своих детей — двойняшек Лизы и Гарри.

По данным телеканала, на детский сад, уроки французского, услуги нянь, плавание и логопеда в месяц уходит не менее 700 тысяч.