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Политика

Пугачева боится не дожить до совершеннолетия Лизы и Гарри 

Рамблер 33 минуты назад
Пугачева рассказала о своем страхе
Фото: РИА Новости
Певица Алла Пугачева заявила, что хотела бы дожить хотя бы до окончания школы своей дочерью Лизой. Об этом сообщает «СтарХит».
По данным издания, примадонна резко отреагировала на предположение журналистов о том, что ее талантливая дочь — шестилетняя Лиза в будущем может написать биографию певицы.
«О, Господи! Мне бы дожить, чтобы она школу окончила», — заявила Пугачева, которой весной исполнилось 70 лет.
«Рамблер» писал, что ранее журналисты телеканала «Ю» подсчитали, сколько Пугачева и Галкин ежемесячно тратят на образование своих детей — двойняшек Лизы и Гарри.
По данным телеканала, на детский сад, уроки французского, услуги нянь, плавание и логопеда в месяц уходит не менее 700 тысяч.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Алла Пугачева
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