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Это все влюбленность: психолог объяснила «причуды» Волочковой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Это все влюбленность: «причуды» Волочковой объяснили
Фото: ТАСС
Анастасия Волочкова за последние полгода сильно преобразилась. Она стала худеть буквально на глазах. Сама балерина была этому только рада. Она заверяла, что так не ней отражаются плодотворные репетиции нового спектакля. Также артистка перестала есть вредную пищу. В корзине из супермаркета можно увидеть только зелень, овощи и кисломолочные напитки. Поклонники и диетологи просят ее остановиться, но звезда их не слушает.
Более того, Волочкова стала все чаще демонстрировать свою фигуру то в откровенном купальнике, то и вовсе прикрывшись банными вениками. Поклонники тут вспомнили, что уже длительное время балерина живет с новым возлюбленным. Его личность она держит в секрете, но заверяет, что наконец-то счастлива.
«Если это любовь такое нелицеприятное с ней сделала, то зачем такая любовь», — удивляются пользователи Сети.
За ответом мы отправились к психологу Анне Хныкиной. Для читателей портала Teleprogramma.pro она оценила поведение Анастасии и признала, что влюбленность могла подтолкнуть артистку к переменам во внешности.
«Волочкова прекрасная, яркая женщина, которая всегда вела себя достаточно эпатажно. Не надо удивляться! Дело в том, что когда человека настигает влюбленность, все наверное это переживали, в этом состоянии действительно люди становятся забавными. Они начинают интенсивно и даже яростно себя улучшать. И в общем все, что делает сейчас Анастасия, то что она нам всем показывает, все это лежит в рамках нормы. Я бы не стала беспокоиться за ее психическое состояние. Я верю, что у нее история взаимная и она при этом счастлива», — высказалась эксперт.
При этом Анна отметила, что свои фотографии в привлекательных образах люди выставляют, когда не нашли любовь или когда их чувства не взаимны. Так они пытаются привлечь внимание. По словам психолога, у влюбленных реальность искажается и их реакция может быть странно. Хныкина подчеркнула, что искренне верит, что у Волочковой любовь взаимна.
«Женщины в возрасте, которые достаточно мудры, просто радуются факту возникшей влюбленности, потому что тяжело, обладая мудростью, влюбиться», — пояснила она.
Психолог добавила, что даже после 35 лет уже сложно испытать чувство влюбленности.
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Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , Анна Хныкина
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