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Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую 

Рамблер 27 минут назад
Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую
Фото: Instagram
Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская объявили о разрыве отношений, пишет «Московский комсомолец». Заявление было сделано в эфире шоу Первого канала «На самом деле».
В ходе программы бывшая возлюбленная Шаляпина Татьяна Гудзева, которая утверждает, что родила от него сына, обвинила Цымбалюк-Романовскую в изменах. Она сообщила, что у нее имеются фотодоказательства неверности соперницы.
Выяснилось, что на фотографиях Виталина запечатлена с мужчиной в театре. Она попыталась оправдаться, что ей пришлось пойти с другим, потому что Прохор не любит театр.
Шаляпин не поверил отговоркам и заявил, что еще летом заподозрил подругу в неверности.
При этом он упомянул, что их с Виталиной отношения приостановлены из-за ситуации с ребенком Татьяны Гудзевой.
«Сейчас мы с Виталиной действительно в сложных отношениях. Они у нас вообще приостановлены из-за непонятной ситуации с ребенком. Они у нас зашли в тупик», — сказал Шаляпин.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Прохор Шаляпин , Московский комсомолец
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