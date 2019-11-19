Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская объявили о разрыве отношений, пишет «Московский комсомолец». Заявление было сделано в эфире шоу Первого канала «На самом деле».

В ходе программы бывшая возлюбленная Шаляпина Татьяна Гудзева, которая утверждает, что родила от него сына, обвинила Цымбалюк-Романовскую в изменах. Она сообщила, что у нее имеются фотодоказательства неверности соперницы.

Выяснилось, что на фотографиях Виталина запечатлена с мужчиной в театре. Она попыталась оправдаться, что ей пришлось пойти с другим, потому что Прохор не любит театр.

Шаляпин не поверил отговоркам и заявил, что еще летом заподозрил подругу в неверности.

При этом он упомянул, что их с Виталиной отношения приостановлены из-за ситуации с ребенком Татьяны Гудзевой.