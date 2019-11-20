Михалкова разделась для пикантной сцены

«Могу себе позволить!»: Анна Михалкова разделась до нижнего белья

Старшая дочь Никиты Михалкова Анна снимается в кино с детства. Она пошла по стопам отца и связала свою жизнь в кинематографом, Последние работы девушки в картинах «Обычная женщина», «Селфи», «Годунов» привлекли много внимания. Актриса даже получила премию «Тэфи» в этом году. Примечательно, что 45-летняя артистка в одном из недавних интервью заявила, что никогда не снимется в порно и не разденется, так как это не ее амплуа.

Однако для нового творения Анны Пармас «Давай разведемся!», Михалкова поступилась принципами. Разведенных брошенок ей уже доводилось играть, а вот раздеваться до нижнего белье нет. Стоит отметить, что несколько лет назад она обладала более пышными формами. Актриса смогла взять себя в руки и феноменально похудеть. Похоже, что она решила увековечить результат диет и тренировок, так как может себе это позволить.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»

Свое мнение о пикантной сцене, где ее героиня забывает купальник и приходит в тренироваться в бассейн в нижнем белье, Михалкова высказала в интервью «Кино в деталях». Она не стала скрывать, что хотела отказаться, когда прочитала сценарий.

«В начале ты начинаешь представлять, как это будет сниматься, может, это можно сделать поделикатнее. А потом я подумала, что я в принципе уже в таком возрасте, что могу себе позволить где-то раздеться. Ведь дальше будет только хуже, поэтому надо хотя бы это зафиксировать» — поделилась актриса.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»