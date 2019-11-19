Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком

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Муж в пролете: 45-летняя Виктория Бэкхем лихо станцевала с молодым красавчиком 

Teleprogramma.pro 56 минут назад
Участница старой, но все еще актуальной музыкальной группы «Spice Girls» Виктория Бэкхем от души повеселила и обрадовала своих фанатов. Певица выложила в сеть видеоролик совместного танца со своим 17-летним сыном Ромео под хит Spice Up Your Life.
Близкие родственники танцуют на кухне под знакомую всем с детства мелодию. Заметно, что Ромео не особенно готовился и не знает всех движений, но старается подражать матери, которой, между прочим, уже 45 лет! А Виктория в свою очередь доказывает, что танцевальные движения просто так из памяти не выкинешь, женщина отплясывает так, как не все смогут и в более юные годы.
Стоит отметить, что воссоединение легендарной группы вполне реально, по крайней мере поклонники «перчинок» запросто скупили бы билеты на концерт любимых звезд, вот только сами певицы пока не спешат вновь выходить на общую сцену, у каждой из женщин давно своя жизнь, бесконечно далекая от старых-добрых «Spice Girls».
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Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Виктория Бэкхем
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