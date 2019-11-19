Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком

Муж в пролете: 45-летняя Виктория Бэкхем лихо станцевала с молодым красавчиком

Участница старой, но все еще актуальной музыкальной группы «Spice Girls» Виктория Бэкхем от души повеселила и обрадовала своих фанатов. Певица выложила в сеть видеоролик совместного танца со своим 17-летним сыном Ромео под хит Spice Up Your Life.

Близкие родственники танцуют на кухне под знакомую всем с детства мелодию. Заметно, что Ромео не особенно готовился и не знает всех движений, но старается подражать матери, которой, между прочим, уже 45 лет! А Виктория в свою очередь доказывает, что танцевальные движения просто так из памяти не выкинешь, женщина отплясывает так, как не все смогут и в более юные годы.