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«Не спешите продаваться»: Сябитова дала совет одиноким женщинам 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Сябитова дала совет одиноким женщинам
Фото: ТАСС
Роза Сябитова убеждена: каждый человек — сам кузнец своего счастья. Соведущая Ларисы Гузеевой в ток-шоу «Давай поженимся» на Первом канале советует представительницам прекрасного пола не спешить «закладывать свое тело» ради роскошных подарков и других материальных выгод, которые можно извлечь в начале отношений.
Телеведущая призывает одиноких женщин задуматься о более важных материях. На правах свахи, знаменитость экспертно заявляет, что мужчина вряд ли будет с уважением относится к «купленному и оплаченному». Подобным, по мнению Сябитовой, можно только пользоваться.
«Не спешите продаваться!» — компетентно утверждает телеведущая.
При этом Сябитова не сомневается, при знакомстве с потенциальной второй половинкой женщинам не стоит забывать о собственных интересах. По мнению телесвахи, мужчины обязаны обрисовать хотя бы примерную «первичную перспективу» на будущее: поход в кино в качестве свидания, знакомство с общими друзьями, обсуждение совместных летних каникул. Иными словами, женщина должна быть уверена, что избранник все-таки позиционирует ее как спутницу.
С особенной осторожностью, по словам Розы, нужно относится к тем мужчинам, которые уже спустя неделю после знакомства вдруг начинают заводить разговор о женитьбе или требуют от возможной невесты исключить из круга общения всех близких друзей.
«Это тревожный сигнал», — полагает Сябитова.
Любые отношения должны развиваться без какого-либо давления из вне, считает телеведущая.
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Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Роза Сябитова , Лариса Гузеева
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