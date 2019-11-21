Чадов разделся для съёмок нового фильма

Фанатстический боевик «Аванпост», режиссером которого выступил автор саги о Гоголе Егор Баранов , рассказывает о постапокалиптическом будущем, в котором остатки человеческой расы ведут непримиримую борьбу с инопланетными чудовищами.

Главную женскую роль в фильме исполнила российская актриса Лукерья Ильяшенко, у героини которой по сюжету возникают интимные отношения с героем Алексея Чадова.

Для того, чтобы эпизод произвел максимальное впечатление, актёр полностью разделся в откровенной сцене. При этом критики отметили, что Чадов находится в отличной физической форме.

Ранее, как сообщал «Рамблер», настоящий фурор среди любителей кино произвела откровенная сцена с участием Кристины Асмус Ивана Янковского в фильме «Текст». Актриса отметила, что интим был сыгран несколько раз. В результате получилась постельная сцена, которой по уровню откровенности нет равных в истории российского кино.