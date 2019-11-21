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Политика

Чадов разделся для съёмок нового фильма 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Чадов разделся для съёмок нового фильма
Фото: РИА Новости
Актёр Алексей Чадов снялся обнаженным в постельной сцене фильма «Аванпост», сообщает издание «7 дней». Пару артисту составила Лукерья Ильяшенко.
Фанатстический боевик «Аванпост», режиссером которого выступил автор саги о Гоголе Егор Баранов, рассказывает о постапокалиптическом будущем, в котором остатки человеческой расы ведут непримиримую борьбу с инопланетными чудовищами.
Главную женскую роль в фильме исполнила российская актриса Лукерья Ильяшенко, у героини которой по сюжету возникают интимные отношения с героем Алексея Чадова.
Для того, чтобы эпизод произвел максимальное впечатление, актёр полностью разделся в откровенной сцене. При этом критики отметили, что Чадов находится в отличной физической форме.
Ранее, как сообщал «Рамблер», настоящий фурор среди любителей кино произвела откровенная сцена с участием Кристины Асмус и Ивана Янковского в фильме «Текст». Актриса отметила, что интим был сыгран несколько раз. В результате получилась постельная сцена, которой по уровню откровенности нет равных в истории российского кино.
Впрочем, старания актеров не оценили некоторые пользователи соцсетей, которые начали травить артистку, а также ее супруга, комика Гарика Харламова. Они возмущались, что он «позволил» жене снятся в такой сцене, и называли Харламова «не мужиком».
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Редактор:  Дарья Зарецкая
Теги:
Шоу-бизнес , Алексей Чадов , Лукерья Ильяшенко , Гарик Харламов , Егор Баранов , Кристина Асмус , Иван Янковский , журнал "7 Дней"
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