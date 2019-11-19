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Отец Тимати заставит дочь зарабатывать самостоятельно 

Рамблер 23 минуты назад
Отец Тимати заставит дочь зарабатывать самостоятельно
Фото: РИА Новости
Отец репера Тимати предприниматель Ильдар Юнусовой в коротком интервью «Комсомольской правде» заявил что его 16-летней дочери Анне придется зарабатывать самостоятельно.
Девушка изъявила желание продвигать азиатское искусство.
Журналистам удалось задать бизнесмену несколько вопросов на Балу дебютанток Tatler, на котором он сопровождал свою 16-летнюю дочь Анну. Девушка покорила СМИ своей скромностью и воспитанием. По словам Юнусова, дочь пошла в бабушку — его маму.
«Когда моя жена уезжает, мной занимается Аня — она меня кормит, поит, следит, чтобы я все делал правильно», — заявил предприниматель.
Бизнесмен также отметил, что у него с дочерью существует договорённость — своих кавалеров сначала она показывает молодых людей ему, он выражает свое мнение, а потом девушка самостоятельно принимает решение. Однако ни одного парня Анна отцу еще не показала.
«Пока не решается», — пояснил Юнусов.
В общении с прессой девушка отметила, что в будущем хотела бы заниматься продвижением азиатского искусства. Анна подчеркнула, что ей очень нравятся фильмы Ким Ки Дука. Однако ее отец заявил, что не разбирается в современном искусстве, поэтому дочери придётся самой решать финансовые вопросы своей будущей деятельности.
«Девушка она сообразительная, сообразит и это», — отметил Юнусов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», актёр Михаил Боярский на Балу дебютанток Tatler, в котором участвовала его внучка Катерина, заявил, что не хотел бы, чтобы она занялась певческой карьерой. Звездный дед посоветовал 20-летней девушке сначала реализовать себя «как мать и жена».
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Тимати , Михаил Боярский , Комсомольская правда
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