Отец Тимати заставит дочь зарабатывать самостоятельно

Отец репера Тимати предприниматель Ильдар Юнусовой в коротком интервью «Комсомольской правде» заявил что его 16-летней дочери Анне придется зарабатывать самостоятельно.

Девушка изъявила желание продвигать азиатское искусство.

Журналистам удалось задать бизнесмену несколько вопросов на Балу дебютанток Tatler, на котором он сопровождал свою 16-летнюю дочь Анну. Девушка покорила СМИ своей скромностью и воспитанием. По словам Юнусова, дочь пошла в бабушку — его маму.

«Когда моя жена уезжает, мной занимается Аня — она меня кормит, поит, следит, чтобы я все делал правильно», — заявил предприниматель.

Бизнесмен также отметил, что у него с дочерью существует договорённость — своих кавалеров сначала она показывает молодых людей ему, он выражает свое мнение, а потом девушка самостоятельно принимает решение. Однако ни одного парня Анна отцу еще не показала.

«Пока не решается», — пояснил Юнусов.

В общении с прессой девушка отметила, что в будущем хотела бы заниматься продвижением азиатского искусства. Анна подчеркнула, что ей очень нравятся фильмы Ким Ки Дука. Однако ее отец заявил, что не разбирается в современном искусстве, поэтому дочери придётся самой решать финансовые вопросы своей будущей деятельности.

«Девушка она сообразительная, сообразит и это», — отметил Юнусов.