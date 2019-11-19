Милана Тюльпанова: Я верю, что Тарасов бил Бузову

Ольга Бузова сделала сенсационное признание. Она рассказала в прессе, что неоднократно становилась жертвой домашнего насилия. Имя тирана звезда не сказала, но многие предположили, что им мог быть бывший муж артистки, футболист Дмитрий Тарасов

Когда всплыла шокирующая информация, журналисты сразу стали копать дальше. Выяснилось, что только осенью 2013 года Бузова трижды обращалась в полицию с жалобами на супруга. Это происходило, когда Ольга и Дмитрий жили на съемной квартире. По слухам, чтобы подробности семейных скандалов не просочились в прессу, певица вызывала наряд полиции через консьержей дома. Блюстители правопорядка проводили разъяснительные беседы со спортсменом. Тот успокаивался, и Ольга отказывалась фиксировать побои.

Не в пользу Дмитрия Тарасова сыграло недавнее видео с его участием в интернете, где он рассказывает о том, что жене иногда «можно дать леща, чтобы знала свое место». Эта фраза возмутила общественность, и тогда, чтобы сгладить острые углы, футболист опубликовал видео уже на своей страничке в интернете, на котором попытался оправдаться. Он пояснил, что блог, в котором он принимал участие, носит шуточный характер и по задумке авторов на протяжении ролика его заданием было позлить свою нынешнюю супругу — модель Анастасию Костенко

«Мне странно, что люди вырвали из контекста именно одну фразу и распространили ее везде, — посетовал 32-летний спортсмен. — Тема домашнего насилия для меня конечно же неприемлема. Я воспитывался в хорошей семье с правильными традициями… Я сам являюсь отцом двух дочерей, понимаю, что в дальнейшем они выйдут замуж, и к ним должно быть такое же отношение, как я им показываю…»

Анастасия Костенко заступилась за мужа и поспешила рассказать о том, что в их семье царит здоровая обстановка. «Никто мне не дает лещей, — написала 25-летняя жена Дмитрия Тарасова. — Рукоприкладство в нашей семье — табу».

А вот бывшая супруга футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова охотно верит тому, что Тарасов мог поднимать руку на Бузову:

— У нас с Олей есть общие знакомые, которым она рассказывала, что такое в их семье происходило на самом деле, — говорит 26-летняя Милана. — Когда у меня в семье была подобная ситуация (бракоразводный процесс Александра и Миланы сопровождался многочисленными скандалами. — Ред.), я тоже рассказывала об этом близким подругам, но просила их, чтобы это не выходило за рамки наших взаимоотношений. Ведь когда у вас семья, ты любишь человека (а я уверена, что Ольга любила Дмитрия), то ты стараешься сохранить брак, несмотря даже на такие ужасные вещи. Когда ты испытываешь определенные чувства к человеку, то иногда можешь даже себя сломать, все ему простить. Я Дмитрия лично не знаю, но мне кажется, что он очень похож на моего бывшего мужа.

— Как вы думаете, почему среди спортсменов часто встречаются тираны?

— У меня нет конкретного ответа на этот вопрос. Я думаю, что много тиранов не только среди спортсменов, но и среди людей других профессий. Я сейчас очень много работаю с жертвами домашнего насилия, и поверьте, подобные ситуации происходят сплошь и рядом! Просто многие женщины об этом боятся говорить, потому что это стыдно. То, что Ольга огласила эту информацию — очень правильно! Миллионы женщин, которые страдают от домашнего насилия, еще раз услышат об этом, и, я надеюсь, они наконец-то поймут, что ни одна жена не заслуживает побоев от своего мужа!

— А с Анастасией Костенко вы знакомы?