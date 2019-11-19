Дочь Заворотнюк напомнила о себе после долгого молчания

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна прервала трёхнедельное молчание в соцсетях, опубликовав свежее фото. По данным Teleprogramma, девушка предстала перед подписчиками в новом имидже.

Пост был опубликован в Instagram 18 ноября.

Примечательно, что в последний раз 23-летняя дочь тяжело больной актрисы выставляла фото 28 октября. На этот раз Анна появилась перед подписчиками в красивом платье и элегантной шляпке. Ни подписи к фото, ни геотега пост не содержит.