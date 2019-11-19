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Дочь Заворотнюк напомнила о себе после долгого молчания 

Рамблер + ещё 1 35 минут назад
Дочь Заворотнюк напомнила о себе после долгого молчания
Фото: РИА Новости
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна прервала трёхнедельное молчание в соцсетях, опубликовав свежее фото. По данным Teleprogramma, девушка предстала перед подписчиками в новом имидже.
Пост был опубликован в Instagram 18 ноября.
Примечательно, что в последний раз 23-летняя дочь тяжело больной актрисы выставляла фото 28 октября. На этот раз Анна появилась перед подписчиками в красивом платье и элегантной шляпке. Ни подписи к фото, ни геотега пост не содержит.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Анна Заворотнюк на странице своей матери опубликовала пожелание «гладкого льда» отчиму Петру Чернышеву. Сообщение касалось премьерного выступления фигуриста в рамках шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». Девушка от всей семьи пожелала спортсменам удачи, вдохновения и тёплого зрительского приема, пообещав «держать кулачки».
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Татьяна Навка , Петр Чернышев , Анна Заворотнюк
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