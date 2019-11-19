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«С ней шутки плохи»: Водонаева предупредила недругов Рудковской 

Рамблер + ещё 1 39 минут назад
«С ней шутки плохи»: Водонаева предупредила недругов Рудковской
Фото: ТАСС
Телеведущая Алена Водонаева поддержала продюсера Яну Рудковскую, объявившую войну пользователям, которые угрожали ее сыну в интернете и устроили травлю. Об этом Водонаева рассказала в своей колонке для «Семи дней».
Как сообщал «Рамблер», полиция начала проверку из-за угроз, поступивших ребенку Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко. Продюсер пообещала денежное вознаграждение за информацию о местонахождении тех, кто угрожал ее шестилетнему сыну.
«Рудковская уже много раз доказывала, что с ней шутки плохи. Буду ждать, когда она покажет лица ничтожеств, которые разбрасываются угрозами», — написала Водонаева.
Она отметила, что Рудковскую всегда критиковали из-за публичности сына. Водонаева связала угрозы в интернете с популярностью мальчика и бездействием знаменитостей в отношении людей, которые занимаются их травлей.
«Основной движущей силой хейтеров является зависть. К благополучию, красоте, молодости, успешности в профессии. <…> Мне непонятно, почему в нашей стране создан закон, который защищает от оскорблений в интернете представителей власти, но нет закона, который защитит меня, Яну Рудковскую или любую другую публичную персону от травли и угроз? Чем мы хуже?» — возмутилась Водонаева.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес
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