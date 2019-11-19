«С ней шутки плохи»: Водонаева предупредила недругов Рудковской

Телеведущая Алена Водонаева поддержала продюсера Яну Рудковскую, объявившую войну пользователям, которые угрожали ее сыну в интернете и устроили травлю. Об этом Водонаева рассказала в своей колонке для «Семи дней».

Как сообщал «Рамблер», полиция начала проверку из-за угроз, поступивших ребенку Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко. Продюсер пообещала денежное вознаграждение за информацию о местонахождении тех, кто угрожал ее шестилетнему сыну.

«Рудковская уже много раз доказывала, что с ней шутки плохи. Буду ждать, когда она покажет лица ничтожеств, которые разбрасываются угрозами», — написала Водонаева.

Она отметила, что Рудковскую всегда критиковали из-за публичности сына. Водонаева связала угрозы в интернете с популярностью мальчика и бездействием знаменитостей в отношении людей, которые занимаются их травлей.