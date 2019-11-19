Рокеры увековечили скандальную фразу Ольги Глацких

Ольги Глацких. Рок-группа "АнимациЯ" использовала в одной из новых песен скандальное высказывание экс-главы департамента молодежной политики Свердловской области

Речь идет о фразе "государство не просило вас рожать", которую бывшая чиновница произнесла в 2018 году на встрече с молодежью. Из-за скандала она была вынуждена покинуть должность.

"С пенсии наварят старики пустого супа. Макарошкам не подорожать с домашним квасом. //Вас никто не заставлял рожать! Предельно ясно, что еще сказать?" — говорится в тексте песни "Белая береза".

При этом в композиции достаточно и других критических отсылок. Например, фраза "макарошкам не подорожать" — намек на бывшую саратовскую чиновницу, которая заявила, что прожить на 3 500 рублей в месяц можно довольно легко, потому что, например, "макарошки всегда стоят одинаково", передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что истинной причиной потока негатива в отношении Ольги Глацких может быть борьба двух крупных девелоперов на получение 2,5-миллиардного транша на строительство регионального центра для одаренных детей "Сириус".