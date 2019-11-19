Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Евросоюз объявил войну нефти и газу
Евросоюз объявил войну нефти и газу
В мире
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО
В мире
На Украине решили, почему Зеленский хуже Порошенко
На Украине решили, почему Зеленский хуже Порошенко
В мире
Алибасова-младшего избили на «Пусть говорят»
Алибасова-младшего избили на «Пусть говорят»
Шоу-бизнес

Рокеры увековечили скандальную фразу Ольги Глацких 

Уралинформбюро + ещё 1 2 часа назад
Рок-группа "АнимациЯ" использовала в одной из новых песен скандальное высказывание экс-главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких.
Речь идет о фразе "государство не просило вас рожать", которую бывшая чиновница произнесла в 2018 году на встрече с молодежью. Из-за скандала она была вынуждена покинуть должность.
"С пенсии наварят старики пустого супа. Макарошкам не подорожать с домашним квасом. //Вас никто не заставлял рожать! Предельно ясно, что еще сказать?" — говорится в тексте песни "Белая береза".
При этом в композиции достаточно и других критических отсылок. Например, фраза "макарошкам не подорожать" — намек на бывшую саратовскую чиновницу, которая заявила, что прожить на 3 500 рублей в месяц можно довольно легко, потому что, например, "макарошки всегда стоят одинаково", передает "Уралинформбюро".
Стоит напомнить, что истинной причиной потока негатива в отношении Ольги Глацких может быть борьба двух крупных девелоперов на получение 2,5-миллиардного транша на строительство регионального центра для одаренных детей "Сириус".
Уралинформбюро: последние новости
София Ротару возвращается в Россию подзаработать на корпоративах София Ротару возвращается в Россию подзаработать на корпоративах Бузова планирует поехать на "Евровидение" с единорогом Бузова планирует поехать на "Евровидение" с единорогом Ушел из жизни уральский писатель с мировым именем Игорь Сахновский Ушел из жизни уральский писатель с мировым именем Игорь Сахновский
Комментарии5 
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Ольга Глацких , Уралинформбюро , Свердловская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Евросоюз объявил войну нефти и газу
Евросоюз объявил войну нефти и газу 277
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО
Путь к войне: Новая теория США об Украине в НАТО 417
На Украине решили, почему Зеленский хуже Порошенко
На Украине решили, почему Зеленский хуже Порошенко 19
Алибасова-младшего избили на «Пусть говорят»
Алибасова-младшего избили на «Пусть говорят» 3
Раскрыты детали гибели экс-солистки «Маневров»
Раскрыты детали гибели экс-солистки «Маневров» 1
Видео
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
00:26
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес Другое
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
03:04
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
Происшествия Статьи
Турция захотела войны в Сирии из-за России
04:56
Турция захотела войны в Сирии из-за России
В мире Оружие
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
00:45
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
Общество
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
00:45
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
Шоу-бизнес Статьи
Россиянам предрекли температурные аномалии
05:01
Россиянам предрекли температурные аномалии
Погода Общество
«Наделал шуму»: историк убийца устроил взрывы в Испании
03:53
«Наделал шуму»: историк убийца устроил взрывы в Испании
Происшествия
Пока вы не уснули: Россиянам предрекли сложные времена
03:56
Пока вы не уснули: Россиянам предрекли сложные времена
В мире
Крах бизнес-империи: как Пугачева потеряла миллионы
01:00
Крах бизнес-империи: как Пугачева потеряла миллионы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение