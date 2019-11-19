Стало известно о состоянии Юрия Соломина

Народный артист СССР Юрий Соломин находится в больнице в стабильном состоянии. Об этом со ссылкой на пресс-службу Малого театра сообщает «Газета.ру».

«Рамблер» писал, что ранее СМИ сообщили о госпитализации Соломина с высокой температурой и подозрением на пневмонию.

«Юрий Мефодьевич сейчас находится в больнице, состояние у него нормализировалось. Это все, что я могу вам сказать», — заявил представитель театра.

При этом, по данным РИА Новости, в театре опровергли экстренную госпитализацию художественного руководителя.

Всенародную славу Соломину принесла роль в фильме «Адъютант его превосходительства». Также от сыграл в фильмах «Дерсу Узала», «Блокада», «ТАСС уполномочен заявить», «Обыкновенное чудо». С 1988 года является художественным руководителем Малого театра.