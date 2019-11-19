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Стало известно о состоянии Юрия Соломина 

Рамблер + ещё 10 1 час назад
Стало известно о состоянии Юрия Соломина
Фото: ТАСС
Народный артист СССР Юрий Соломин находится в больнице в стабильном состоянии. Об этом со ссылкой на пресс-службу Малого театра сообщает «Газета.ру».
«Рамблер» писал, что ранее СМИ сообщили о госпитализации Соломина с высокой температурой и подозрением на пневмонию.
«Юрий Мефодьевич сейчас находится в больнице, состояние у него нормализировалось. Это все, что я могу вам сказать», — заявил представитель театра.
При этом, по данным РИА Новости, в театре опровергли экстренную госпитализацию художественного руководителя.
Всенародную славу Соломину принесла роль в фильме «Адъютант его превосходительства». Также от сыграл в фильмах «Дерсу Узала», «Блокада», «ТАСС уполномочен заявить», «Обыкновенное чудо». С 1988 года является художественным руководителем Малого театра.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Юрий Соломин , Газета.Ru , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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