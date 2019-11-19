Боярский отговаривает внучку от шоу-бизнеса

Боярский выступил против карьеры внучки в шоу-бизнесе

Михаил Боярский в короткой беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» заявил , что не хотел бы, чтобы его внучка Катерина Боярская построила карьеру в шоу-бизнесе. Звездный дед посоветовал 20-летней девушке сначала реализовать себя «как мать и жена».

По данным издания, Катерина Боярская появилась на минувшем Балу дебютанток Tatler. Поддержать девушку пришли дед Михаил Боярский и бабушка Лариса Луппиан , а также отец — депутат Госдумы Сергей Боярский . Журналисты отметили, что первый выход в свет внучки знаменитого актера оказалось эффектным.

Отвечая на вопрос, каким он видит будущее внучки, «заслуженный мушкетёр» заявил, что несмотря на певческие данные Катерины не хотел бы ее видеть в отечественном шоу-бизнесе.

«Только не это! Я бы ей категорически не советовал. Там слишком много всего лишнего, наносного. Пусть лучше реализует себя как жена и мать», — заявил Боярский.