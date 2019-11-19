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Политика

Боярский выступил против карьеры внучки в шоу-бизнесе 

Рамблер + ещё 7 45 минут назад
Боярский отговаривает внучку от шоу-бизнеса
Фото: ТАСС
Михаил Боярский в короткой беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» заявил, что не хотел бы, чтобы его внучка Катерина Боярская построила карьеру в шоу-бизнесе. Звездный дед посоветовал 20-летней девушке сначала реализовать себя «как мать и жена».
По данным издания, Катерина Боярская появилась на минувшем Балу дебютанток Tatler. Поддержать девушку пришли дед Михаил Боярский и бабушка Лариса Луппиан, а также отец — депутат Госдумы Сергей Боярский. Журналисты отметили, что первый выход в свет внучки знаменитого актера оказалось эффектным.
Отвечая на вопрос, каким он видит будущее внучки, «заслуженный мушкетёр» заявил, что несмотря на певческие данные Катерины не хотел бы ее видеть в отечественном шоу-бизнесе.
«Только не это! Я бы ей категорически не советовал. Там слишком много всего лишнего, наносного. Пусть лучше реализует себя как жена и мать», — заявил Боярский.
Ранее, как сообщал «Рамблер», актер в интервью Starhit еще более резко высказался о желании Катерины стать певицей. Боярский заявил, что если у женщины в голове только «я хочу стать певицей, а потом все остальное», то из этого толка не получится».
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Лариса Луппиан , Сергей Боярский , Михаил Боярский , Госдума , StarHit , Комсомольская правда
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