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Интернет

Пригожин раскритиковал российских артистов за выступления в Латвии 

РИА Новости + ещё 1
Пригожин раскритиковал артистов РФ за Латвию
Фото: © РИА Новости / Антон Денисов
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистом Sputnik Латвия выразил недоумение из-за того, что российские артисты продолжают давать концерты в Латвии после "унизительных" запретов для их коллег на въезд на территорию этой страны.
Он также раскритиковал россиян, которые покупают недвижимость в балтийской республике.
"Вы обратите внимание, с какой охотой русские мотаются в Юрмалу, скупают там недвижимость. То есть получается, что нас бьют по морде, а мы все туда лезем. С каким рвением туда все лезут, будто там медом намазано", — посетовал Пригожин.
Ранее продюсер прокомментировал заявление певицы Лаймы Вайкуле о том, что она "ни за какие гонорары бы не поехала выступать в Крым". Пригожин посоветовал не приезжать в таком случае в Россию в принципе и не зарабатывать в ней деньги.
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Теги:
Шоу-бизнес , Лайма Вайкуле , Иосиф Пригожин , ИА Sputnik , Латвия
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