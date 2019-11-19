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«Будто медом намазано»: Пригожин раскритиковал российских артистов за поездки в Латвии 

Рамблер + ещё 8 55 минут назад
«Будто медом намазано»: Пригожин раскритиковал российских артистов за поездки в Латвии
Фото: © РИА Новости / Антон Денисов
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не понимает, почему российские артисты не объявили бойкот Латвии после запретов для их коллег. Об этом он заявил в интервью «Sputnik Латвия».
По словам Пригожина, его и его жену — певицу Валерию — внесли в черный список в Латвии, они попытались оспорить это решение, однако ничего не добились.
«Много лет назад, когда запретили Валерию, Иосифа Кобзона и других музыкантов, все должны были встать и уйти. Больше негде отдыхать, что ли, кроме Юрмалы?! Есть Эстония, Литва, Швеция, Щвейцария, да все что угодно», — подчеркнул продюсер.
Он также выразил недоумение по поводу того, «с какой охотой русские мотаются в Юрмалу, скупают там недвижимость».
«То есть получается, что нас бьют по морде, а мы все туда лезем. Лайма Вайкуле будет делать фестиваль «Вернисаж», дай ей Бог здоровья, я только рад, но с каким рвением туда все лезут, будто там медом намазано», — Иосиф Пригожин.
«Рамблер» писал, что ранее Алла Пугачева, проведшая отпуск в Латвии, рассказала в передаче «Ты не поверишь» на НТВ, за что так любит рижское взморье. По словам певицы, в Юрмалу ее привлекает не только хороший климат, но и возможность встретиться с друзьями. Так, во время своего отпуска в Юрмале Алла Пугачева часто встречалась со своей подругой Лаймой Вайкуле. Вместе звезды записывали шуточные видео, которые потом публиковались в соцсетях.
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Комментарии39 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Иосиф Кобзон , Лайма Вайкуле , Иосиф Пригожин , Алла Пугачева , Валерия , ИА Sputnik , НТВ , Латвия
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