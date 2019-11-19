«Будто медом намазано»: Пригожин раскритиковал российских артистов за поездки в Латвии

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не понимает, почему российские артисты не объявили бойкот Латвии после запретов для их коллег. Об этом он заявил в интервью «Sputnik Латвия».

По словам Пригожина, его и его жену — певицу Валерию — внесли в черный список в Латвии, они попытались оспорить это решение, однако ничего не добились.

«Много лет назад, когда запретили Валерию, Иосифа Кобзона и других музыкантов, все должны были встать и уйти. Больше негде отдыхать, что ли, кроме Юрмалы?! Есть Эстония, Литва, Швеция, Щвейцария, да все что угодно», — подчеркнул продюсер.

Он также выразил недоумение по поводу того, «с какой охотой русские мотаются в Юрмалу, скупают там недвижимость».

«То есть получается, что нас бьют по морде, а мы все туда лезем. Лайма Вайкуле будет делать фестиваль «Вернисаж», дай ей Бог здоровья, я только рад, но с каким рвением туда все лезут, будто там медом намазано», — Иосиф Пригожин.