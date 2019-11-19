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Шоу-бизнес

Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии 

Рамблер + ещё 14 50 минут назад
Актер Юрий Соломин попал в больницу с высокой температурой, болями по всему телу, проблемами с артериями и подозрением на пневмонию. Об этом сообщают РЕН ТВ и Пятый канал.
По информации РЕН ТВ, на протяжении нескольких дней у Соломина, находившегося у себя дома в Москве, была высокая температура. В какой-то момент по этой причине ему была вызвана скорая помощь. Ее сотрудники решили госпитализировать артиста в одну из больниц. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое.
По сведениям Пятого канала, помимо высокой температуры, в течение нескольких последних дней у Соломина были боли по всему телу. Кроме того, прибывшие на вызов врачи скорой помощи диагностировали у актера проблемы с артериями и заподозрили пневмонию.
84-летний Юрий Соломин — Народный артист СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» художественный руководитель Малого театра на протяжении более чем 30 лет. Он известен ролями в таких фильмах и сериалах, как «Дерсу Узала», «Родина ждет», «Летучая мышь», «Тяжелый песок», «Школьный вальс», «Хождение по мукам», «ТАСС уполномочен заявить…», «Адъютант его превосходительства».
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Юрий Соломин , ИТАР-ТАСС
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