Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

Актер Юрий Соломин попал в больницу с высокой температурой, болями по всему телу, проблемами с артериями и подозрением на пневмонию. Об этом сообщают РЕН ТВ и Пятый канал.

По информации РЕН ТВ, на протяжении нескольких дней у Соломина, находившегося у себя дома в Москве, была высокая температура. В какой-то момент по этой причине ему была вызвана скорая помощь. Ее сотрудники решили госпитализировать артиста в одну из больниц. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое.

По сведениям Пятого канала, помимо высокой температуры, в течение нескольких последних дней у Соломина были боли по всему телу. Кроме того, прибывшие на вызов врачи скорой помощи диагностировали у актера проблемы с артериями и заподозрили пневмонию.

84-летний Юрий Соломин — Народный артист СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» художественный руководитель Малого театра на протяжении более чем 30 лет. Он известен ролями в таких фильмах и сериалах, как «Дерсу Узала», «Родина ждет», «Летучая мышь», «Тяжелый песок», «Школьный вальс», «Хождение по мукам», «ТАСС уполномочен заявить…», «Адъютант его превосходительства».