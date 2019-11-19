Нина Гребешкова не читала мемуары Натальи Варлей и не собирается. Так она, как сообщает «Телепрограмма», отреагировала на обвинения последней в адрес Леонида Гайдая. Леонид Гайдай — Народный артист СССР, режиссер таких фильмов, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «12 стульев». Он умер ровно 26 лет назад — 19 ноября 1993 года. Актриса Нина Гребешкова — вдова Гайдая. Ей 88 лет. Они были мужем и женой на протяжении 40 лет, а познакомились, когда та сделала ему замечание из-за несвежей рубашки. Режиссер не хотел детей. Гребешкова ранее упоминала, что была готова ко всему, но не к этому. В 1957 году у них все-таки родился ребенок — дочь Оксана. После кончины супруга Гребешкова не вышла замуж вновь. Ныне она большую часть времени проводит на даче, занимаясь садом. Не так давно снимавшаяся у Гайдая актриса Наталья Варлей обвинила того в домогательствах во время съемок. Гребешкова, будучи спрошенной об этом, опровергла, что подобное имело место, а также заявила, что не читала мемуары Варлей и не собирается, потому что те ей неинтересны.
Гребешкова отстояла честь Гайдая
Фото: ТАСС
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