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Бывший муж Фриске вступил в перепалку с Кудрявцевой 

News.ru 1 час назад
Бывший муж Фриске разругался с Кудрявцевой
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press
Бывший муж Жанны Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев вступил в перепалку с ведущей Лерой Кудрявцевой. Поводом послужили обидные слова Шепелева, адресованные подруге его бывшей жены.
Дешёвая шутка вызвала гнев Кудрявцевой, на что Шепелев через пару дней записал видеообращение. Во-первых, он поблагодарил тех, кто одобрил его новый роман с дизайнером Екатериной Тулуповой. А во-вторых, прозрачно намекнул, что юмор и самоиронию никто не отменял.
Ведущий с вызовом сообщил, что любит «потроллить самые зашкварные сообщения». И косвенно предложил Кудрявцевой «попить воды».
"Я не скрываю: я люблю протроллить самые зашкварные сообщения. Мне очень жаль, и мне не понятно, почему некоторые, по необъяснимым для меня причинам, принимают это на свой счет, обижаются, хамят в ответ… Если с этим проблема, то мне очень жаль, попейте воды", — заявил Шепелев.
Не все подписчики поняли его косвенный вызов Кудрявцевой, кто-то уточнил, а почему бы ведущему не обратиться к Лере напрямую? На что бывший муж Фриске поглумился, мол, к какой именно Лере?
Ранее News.ru сообщал, что телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала слова коллеги по цеху Дмитрия Шепелева, которые касались её отношений с певцом Сергеем Лазаревым. Ранее Шепелев выложил в своём Instagram фотографию с новой возлюбленной. В комментариях к посту одна из подписчиц написала, что была уверена в нетрадиционной сексуальной ориентации звезды.
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Теги:
Шоу-бизнес , Екатерина Тулупова , Сергей Лазарев , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Лера Кудрявцева
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