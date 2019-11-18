Бывший муж Фриске разругался с Кудрявцевой

Бывший муж Фриске вступил в перепалку с Кудрявцевой

Дешёвая шутка вызвала гнев Кудрявцевой, на что Шепелев через пару дней записал видеообращение. Во-первых, он поблагодарил тех, кто одобрил его новый роман с дизайнером Екатериной Тулуповой . А во-вторых, прозрачно намекнул, что юмор и самоиронию никто не отменял.

Ведущий с вызовом сообщил, что любит «потроллить самые зашкварные сообщения». И косвенно предложил Кудрявцевой «попить воды».

"Я не скрываю: я люблю протроллить самые зашкварные сообщения. Мне очень жаль, и мне не понятно, почему некоторые, по необъяснимым для меня причинам, принимают это на свой счет, обижаются, хамят в ответ… Если с этим проблема, то мне очень жаль, попейте воды", — заявил Шепелев.

Не все подписчики поняли его косвенный вызов Кудрявцевой, кто-то уточнил, а почему бы ведущему не обратиться к Лере напрямую? На что бывший муж Фриске поглумился, мол, к какой именно Лере?