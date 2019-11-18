Боярский объявил о желании уйти со сцены

По словам актера Михаила Боярского, он уже достаточно «старый и немощный» человек и не собирается «делать из себя молодого дурачка». Об этом Боярский заявил в программе «Ты не поверишь!» на НТВ

«Пыжиться и делать из себя молодого дурачка, который петухом ходит, не собираюсь. Сейчас меня поддерживают в основном медсестры и довольно удачно», — заявил журналистам Боярский.

Он также отметил, что ненавидит юбилеи и желает, чтобы скорее прошел его день рождения, когда ему исполнится 70 лет.

«Скорее бы закончилось это идиотское число, чтобы я спокойно мог жить. Кроме раздражения день рождения ничего не вызывает», — заметил Боярский.

Он также подчеркнул, что хочет больше проводить времени с внуками.

«Скоро избавлюсь от работы вообще, совсем (…) Займусь правильным делом — воспитанием внуков», — рассказал актер.