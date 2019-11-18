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Боярский объявил о желании уйти со сцены 

Рамблер 1 час назад
Боярский объявил о желании уйти со сцены
Фото: РИА Новости
По словам актера Михаила Боярского, он уже достаточно «старый и немощный» человек и не собирается «делать из себя молодого дурачка». Об этом Боярский заявил в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
«Пыжиться и делать из себя молодого дурачка, который петухом ходит, не собираюсь. Сейчас меня поддерживают в основном медсестры и довольно удачно», — заявил журналистам Боярский.
Он также отметил, что ненавидит юбилеи и желает, чтобы скорее прошел его день рождения, когда ему исполнится 70 лет.
«Скорее бы закончилось это идиотское число, чтобы я спокойно мог жить. Кроме раздражения день рождения ничего не вызывает», — заметил Боярский.
Он также подчеркнул, что хочет больше проводить времени с внуками.
«Скоро избавлюсь от работы вообще, совсем (…) Займусь правильным делом — воспитанием внуков», — рассказал актер.
«Рамблер» писал, что ранее в Сети появились снимки, на которых человек, похожий на народного артиста России Михаила Боярского, припарковал чёрный Мерседес на встречной полосе Невского проспекта. При этом очевидец произошедшего заявил «Комсомольской правде», что Боярский оставил машину в неположенном месте и пошел в аптеку. В свою очередь сотрудница аптеки пояснила, что артист заезжал, чтобы купить сердечные препараты.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Михаил Боярский , Комсомольская правда , НТВ
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