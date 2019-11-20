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Российский участник Детского Евровидения госпитализирован 

RT на русском + ещё 12 45 минут назад
Российский участник Детского Евровидения госпитализирован
Фото: yousuperntv
Участник конкурса Детское Евровидение от России 13-летний Денберел Ооржак госпитализирован в польскую больницу, после падения в обморок во время первой репетиции.
Репетицию Евровидения прервали из-за участника из РФ
«Денберел упал в обморок во время первой репетиции. Его доставили в местную больницу на реанимобиле», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы «Академии Игоря Крутого».
Отмечается, что в настоящее время он находится под наблюдением врачей.
Мальчик уже прошёл медобследование, ему рекомендован покой и на ночь он останется в больнице.
В воскресенье, 24 ноября, в Польше пройдёт песенный конкурс «Детское Евровидение». Россию на нём представит дуэт 9-летней москвички Татьяны Меженцевой и уроженца Тувы 13-летнего Денберела Ооржака.
В эксклюзивном интервью RT артисты рассказали о подготовке к конкурсу.
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Теги:
Шоу-бизнес , Евровидение , РИА Новости
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