Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
СК проверит скандально известную "яжемать"
СК проверит скандально известную "яжемать"
Общество
Стало известно о Соколове после попытки самоубийства
Стало известно о Соколове после попытки самоубийства
Происшествия
ЧП в небе: пьяный россиянин устроил скандал в самолете
ЧП в небе: пьяный россиянин устроил скандал в самолете
Происшествия
Московская няня убила младенца
Московская няня убила младенца
Происшествия

«Лицемерная»: Малиновская раскритиковала шоу Рудковской 

Рамблер 36 минут назад
«Лицемерная»: Малиновская раскритиковала шоу Рудковской
Фото: РИА Новости
Маша Малиновская обвинила Яну Рудковскую в неискренности и назвала реалити-шоу «ЯнаСупер» «постановкой», сообщает
Teleprogramma. Телеведущая призналась, что первый выпуск программы ей «было смешно смотреть».
Малиновская уточнила, что подобный формат шоу предполагает полное отсутствие лжи, чего продюсерам «ЯныСупер», по ее словам, добиться не удалось. Телеведущая нашла причину в лицемерии главной героини программы.
«Немного смешно смотреть, как сидит Рудковская, плачет и жалуется на жизнь. Вот, видите ли, бывший муж детей отобрал. А почему же они не вставили в шоу видео, как сама Яна в свое время отняла ребенка у другой женщины?» — задалась вопросом Малиновская, имея в виду первую жену предпринимателя Виктора Батурина — бывшего супруга Рудковской.
«У несчастной не только увели мужа, но и отобрали ребенка сразу после родов. Вот это, понятно, горе. А тут? Игра на камеру», — заявила телезвезда.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Рудковская в ходе презентации шоу «ЯнаСупер» рассказала, что из-за реалити-проекта, в котором якобы откровенно показана ее жизнь, серьезно поссорилась с мужем. По ее словам, изначально Евгений Плющенко отказался участвовать в съемках и уехал вместе с их общим сыном — Сашей — в деревню, где парился в бане и кормил свиней. Однако затем паре удалось помириться.
Видео дня. Первая леди наркоимперии станет звездой телеэкрана
Комментарии 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Виктор Батурин , Маша Малиновская , Евгений Плющенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СК проверит скандально известную «яжемать»
СК проверит скандально известную «яжемать» 8
Стало известно о Соколове после попытки самоубийства
Стало известно о Соколове после попытки самоубийства 5
ЧП в небе: пьяный россиянин устроил скандал в самолете
ЧП в небе: пьяный россиянин устроил скандал в самолете 13
Московская няня убила младенца
Московская няня убила младенца
Россияне собрали миллион евро для Венеции
Россияне собрали миллион евро для Венеции 7
Видео
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
03:04
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
Происшествия Статьи
Турция захотела войны в Сирии из-за России
04:56
Турция захотела войны в Сирии из-за России
В мире Войска
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
00:45
Заразившая людей ВИЧ медсестра продолжает работать
Общество
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
00:45
«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита
Шоу-бизнес Статьи
Россиянам предрекли температурные аномалии
05:01
Россиянам предрекли температурные аномалии
Погода Общество
«Наделал шуму»: историк убийца устроил взрывы в Испании
03:53
«Наделал шуму»: историк убийца устроил взрывы в Испании
Происшествия
Пока вы не уснули: Россиянам предрекли сложные времена
03:56
Пока вы не уснули: Россиянам предрекли сложные времена
В мире
Крах бизнес-империи: как Пугачева потеряла миллионы
01:00
Крах бизнес-империи: как Пугачева потеряла миллионы
Шоу-бизнес
Схватил кортик: Историк Соколов захотел убить себя
02:20
Схватил кортик: Историк Соколов захотел убить себя
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение