«Лицемерная»: Малиновская раскритиковала шоу Рудковской

Teleprogramma . Телеведущая призналась, что первый выпуск программы ей «было смешно смотреть».

Малиновская уточнила, что подобный формат шоу предполагает полное отсутствие лжи, чего продюсерам «ЯныСупер», по ее словам, добиться не удалось. Телеведущая нашла причину в лицемерии главной героини программы.

«Немного смешно смотреть, как сидит Рудковская, плачет и жалуется на жизнь. Вот, видите ли, бывший муж детей отобрал. А почему же они не вставили в шоу видео, как сама Яна в свое время отняла ребенка у другой женщины?» — задалась вопросом Малиновская, имея в виду первую жену предпринимателя Виктора Батурина — бывшего супруга Рудковской.

«У несчастной не только увели мужа, но и отобрали ребенка сразу после родов. Вот это, понятно, горе. А тут? Игра на камеру», — заявила телезвезда.