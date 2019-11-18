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Асмус рассказала о краже обручального кольца 

Рамблер 47 минут назад
Асмус рассказала о краже обручального кольца
Фото: РИА Новости
Кристина Асмус в эфире программы «Ты не поверишь!» рассказала, где ее обручальное кольцо. Артистка уже долгое время появляется без украшения на безымянном пальце, что породило слухи о возможном разводе актрисы с супругом комиком Гариком Харламовым.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Асмус перед премьерой фильма «Текст», в котором она сыграла главную роль, рассказала об участии в откровенной сцене с партнёром по картине Иваном Янковским. Актриса отметила, что интим был сыгран несколько раз. В результате получилась постельная сцена, которой по уровню откровенности нет равных в истории российского кино.
После признания артистки в СМИ поползли слухи о возможном разладе в семье Асмус, поскольку ее муж Гарик Харламов неоднозначно относится к участию супруги в откровенных сценах. Подозрение усилились, когда журналисты заметили, что артистка не носит обручально кольцо.
Впрочем Асмус поспешила развеять сомнения прессы, заявив, что ни она, ни Харламов не носят символы верности.
«Мы с Гариком не носим обручальных колец никогда. Мы давно женаты. Однажды я оставила кольцо свое, и его украли», — рассказала артистка.
При этом актриса подчеркнула, что они с мужем продолжают жить душа в душу и попросила не связывать отсутсвие колец на пальцах с «какими-то ссорами».
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес
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