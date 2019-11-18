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Егор Крид пообещал убрать нецензурную лексику из песен на концерте в Тюмени 

ТАСС 1 час назад
Егор Крид пообещал убрать нецензурную лексику из песен
Фото: РИА Новости
Российский певец Егор Крид, чье выступление в Тюмени 19 ноября просили запретить представители местного родительского комитета, пообещал заменить нецензурную лексику в своих песнях. Об этом в понедельник ТАСС сообщил член правления Тюменского родительского комитета Андрей Генерозов.
"Мы получили официальное уведомление из тюменской прокуратуры, что они сделали запрос — обращение в адрес организаторов концерта Егора Крида, запланированного в Тюмени на 19 ноября, по поводу использования им в своих песнях нецензурной речи. Те, в свою очередь, связались с продюсерами артиста, которые заверили, что вместо этих слов, которые периодически присутствуют в его выступлениях, будут использованы более приемлемые слова", — сказал он.
По заверению Генерозова, для представителей Тюменского родительского комитета важен сам факт, что российский певец хоть как-то отреагировал на возможный запрет его концерта из-за нецензурной лексики в некоторых песнях.
"А как по факту все будет происходить, мы считаем, должны отвечать контролирующие органы. Это на их совести остается, как и на совести организаторов", — сказал представитель родительского комитета.
Тюменский родительский комитет 7 ноября выступил против проведения концерта Егора Крида в Тюмени. Среди аргументов: присутствие нецензурной лексики в некоторых песнях, подмена базовых культурных ценностей певцом, пропаганда свободных отношений. Ранее аналогичный протест был обращен в отношении российской группы Little Big.
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Теги:
Шоу-бизнес , Крид , Тюмень
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