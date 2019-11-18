Кузьмин после ухода от любовницы продолжает снимать ей квартиру

Ранее, как сообщал «Рамблер», 64-летний Владимир Кузьмин после расставания с 28-летней подругой вернулся к 37-летней бывшей жене Екатерине Трофимовой . Слухи о воссоединении пары поползли в СМИ после того, как Кузьмин на своей странице в Instagram опубликовал фотографию с экс-супругой. Позже такой же снимок у себя в аккаунте разместила и Екатерина Трофимова, которая подтвердила, что бывший уж вернулся в семью. При этом женщина пояснила, что после развода с ней Кузьмин на Карпухиной, вопреки заявлениям СМИ, не женился, а имущество бывшие супруги не делили.

Брат певца Александр Кузьмин заявил, что несмотря на то, что музыкант бросил любовницу, он продолжает снимать для неё квартиру.

«Это да. Это да. Есть такое. Вот мы сидели на лодке разговаривали с ней. Она говорила: «Я его люблю», — заметил Александр Кузьмин.

По его словам, пока любовница рокера переживает расставание с артистом, его бывшая жена готовит необычную свадьбу.