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«Не так много надо»: сколько зарабатывает Лолита 

Газета.Ru 1 час назад
Певица Лолита рассказала, что зарабатывает за выступление не менее €40 тыс. По словам исполнительницы, она является тем человеком, которому много не надо, — но при этом она «много имеет».
Певица Лолита Милявская в эфире программы «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой озвучила размер своего гонорара. Исполнительница призналась, что за каждое появление на сцене получает не менее €40 тыс.
«И дальше в зависимости от нагрузки, перелета. Я человек, которому не так много надо, хотя много имеет. Наверное, я поэтому много имею», — поделилась артистка.
Лолита добавила, что за последний месяц она потратила около €100 тыс., которые пришлись в основном на развитие творчества.
Лолиту осудили за поведение после развода
Ранее СМИ сообщили о том, сколько Алла Пугачева заработала за минский концерт. Об этом рассказал гендиректор московского агентства по организации и проведению мероприятий Евгений Морозов в беседе с сайтом kp.ru. По его словам, стоимость самого дешевого билета на шоу народной артистки СССР составляла около 2 тыс. рублей.
«Даже по самым скромным оценкам, валовый сбор в тот вечер составил около 30 млн рублей. Из них примерно €250 тыс. (около 18 млн рублей) — гонорар Аллы Пугачевой», — заявил Морозов.
Остальная выручка (приблизительно 12 млн рублей) пошла организаторам, однако из этой суммы была оплачена аренда зала — максимум 1 млн рублей. Морозов также отметил, что, согласно его сведениям, у Пугачевой почти на всех концертных площадках есть 40-процентная скидка на аренду.
«Организаторы лишь потратились на билеты для Пугачевой и ее команды и на размещение Волочковой, которая участвовала в спектакле (балерина демонстрировала свой коронный шпагат во время песни про звезд Instagram «Жизнь напоказ» — «Газета.Ru»), — рассказал гендиректор.
— Что касается размещения звезды, на это тратиться не пришлось. На правах любимой певицы Лукашенко Алла Борисовна поселилась в одной из загородных резиденций Александра Григорьевича».
По информации минских продюсеров, «Минск-Арена» является трудной площадкой, поэтому собрать 14 тысяч зрителей для артиста — серьезное достижение. До Пугачевой это смог сделать разве что белорусский музыкант Макс Корж. Остальным исполнителям, как правило, приходится закрывать часть пространства черными кулисами, уменьшая его в два раза.
В начале ноября пятый муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов, с которым они прожили в браке девять лет, рассказал StarHit о причинах расставания. Он признался, что супруги стали редко видеться из-за плотного графика и постепенно отдалились друг от друга.
«Наш современный ритм в мегаполисе накладывает отпечаток на быт. Своего рода неизбежность. Неоднократно пытались все обсудить, садились за стол, но не понимали друг друга, не слышали, — сказал Иванов. — И здесь вина обоих: не смогли сберечь чувства».
По словам бывшего теннисиста, Лолита обратилась за помощью к астрологу, которая, в свою очередь, предупредила, что им не суждено быть вместе. «Просто ей, несмотря ни на что, хотелось остаться со мной. Но мне не рассказывала о предсказании. Когда я спросил, почему, , ответила, что боялась потерять», — добавил мужчина.
Кроме того, Иванов признался, что, в отличие от Лолиты, мечтал о совместных детях.
В ходе интервью мужчина также назвал поведение исполнительницы «странным». Он отметил, что после расставания Лолита прекратила общение с его дочерью Анастасией, тогда как пежде они поддерживали теплые отношения. Иванов пояснил, что — в отличие от бывшей возлюбленной — не намерен устраивать из их разрыва «шоу».
«Лола делает неоднозначные заявления через адвокатов, которые характеризуют меня определенным образом, — посетовал он. — Давайте подождем суда, он все расставит на свои места и выяснит, где правда, а где ложь. Устраивать шоу я не хочу — неблагодарное занятие. За плечами девять лет, когда все было хорошо».
Комментируя свои новые отношения, Иванов заверил, что начал встречаться с нынешней возлюбленной Ольгой после расставания с Лолитой.
«Желтая пресса нашла [их совместные снимки] и решила хайпануть, выдала за то, что мы вместе уже давно, — сказал спортсмен. — Никто информацию проверять не стал. И когда это дошло до Лолы, она тоже, не разобравшись, стала поливать меня грязью через журналистов».
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Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Статьи , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , Евгений Морозов , Лера Кудрявцева , Макс Корж , Алла Пугачева , Газета.Ru , StarHit
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