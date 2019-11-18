Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Священник "выкуривал" приставов ладаном
Священник "выкуривал" приставов ладаном
Происшествия
Добрая воля Москвы поставила Зеленского в тупик
Добрая воля Москвы поставила Зеленского в тупик
Украина
"И смех, и грех": В Раде высмеяли украинский флот
"И смех, и грех": В Раде высмеяли украинский флот
В мире
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина

«Попейте воды»: Шепелев ответил обидевшейся на него Кудрявцевой 

Teleprogramma.pro 30 минут назад
«Попейте воды»: Шепелев ответил Кудрявцевой
Фото: РИА Новости
Дмитрий Шепелев на днях рассекретил свой роман с Екатериной Тулуповой. Он впервые опубликовал совместный снимок с дизайнером, с которым, по некоторым данным, живет около года. Телеведущий признался, что их познакомили дети. Мужчина воспитывает сына от Жанны Фриске Платона, а у его избранницы есть дочь от прошлых отношений. Многих поразило признание Дмитрия. Поклонники его поздравили, а хейтеры стали критиковать.
Одна из подписчиц заявила, что всегда считала Шепелева мужчиной нетрадиционной ориентации.
«Не, ну понятно, что это прикрытие, я Лере предлагал, но она не смогла», — ответил он.
Слова телеведущего увидела Лера Кудрявцева. Она резко отреагировала на шутку. Звезда не знала, что он ее заблокировал в Instagram. Также она приняла его слова на свой счет. Вероятно у нее были на это причины.
«Может мне начать писать о тебе? А то мы все молчим, но только из-за Платона», — написала на эмоциях блондинка.
За два дня комментарий Дмитрия набрал почти тысячу лайков. После этого он решил прервать молчание. Звезда ТВ записал видеообращение, в котором поблагодарил за то, что большинство людей тепло отреагировали на такой личный рассказ. Напрямую к Лере он обратиться не решился, но вскользь ей ответил.
«Что касается комментариев под этим сообщением. Я не скрываю, я люблю протроллить самые зашкварные сообщения. Мне очень жаль и мне непонятно, почему некоторые, по необъяснимым для меня причинам, принимают это на свой счет, обижаются, хамят в ответ. Слушайте, мне кажется, что чувство юмора и самоиронию никто не отменял. Если с этим проблема, то мне очень жаль, попейте воды», — высказался Шепелев.
Многие поддержали телеведущего. Одна из подписчиц спросила, почему он не обратился к Лере прямо.
«Какой именно?», — продолжил ломать комедию Дмитрий.
Другие встали на его сторону и посоветовали не обращать внимание на негативные комментарии.
Видео дня. Первая леди наркоимперии станет звездой телеэкрана
Teleprogramma.pro: последние новости
«Быть лучше себя вчерашней»: Алина Санько показала платье для «Мисс Мира-2019» «Быть лучше себя вчерашней»: Алина Санько показала платье для «Мисс Мира-2019» Лариса Долина показала усыпанную цветами могилу Началовой Лариса Долина показала усыпанную цветами могилу Началовой Выступление Ляйсан Утяшевой в Ростове-на-Дону обернулось скандалом Выступление Ляйсан Утяшевой в Ростове-на-Дону обернулось скандалом
Комментарии 
Теги:
Шоу-бизнес , Екатерина Тулупова , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Лера Кудрявцева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Священник «выкуривал» приставов ладаном
Священник «выкуривал» приставов ладаном
Добрая воля Москвы поставила Зеленского в тупик
Добрая воля Москвы поставила Зеленского в тупик 24
«И смех, и грех»: В Раде высмеяли украинский флот
«И смех, и грех»: В Раде высмеяли украинский флот
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ 135
«Ну камон»: Скабеева ответила за фото Путина у Трампа
«Ну камон»: Скабеева ответила за фото Путина у Трампа 45
Видео
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Добрая воля Москвы поставила Зеленского в тупик
00:36
Добрая воля Москвы поставила Зеленского в тупик
Украина В мире
«Гипотетически»: Кремль ответил Лукашенко
02:15
«Гипотетически»: Кремль ответил Лукашенко
Политика
Появились подробности о состоянии Джигарханяна
00:48
Появились подробности о состоянии Джигарханяна
Общество
Украла 2 тыс. евро: Насте Рыбке выдвинули обвинение
00:58
Украла 2 тыс. евро: Насте Рыбке выдвинули обвинение
Происшествия
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ
00:10
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ
В мире Кавказ
На Россию идут аномальные морозы
04:59
На Россию идут аномальные морозы
Погода Общество
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
02:36
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
Происшествия
Кадыров объяснил призыв убивать
00:55
Кадыров объяснил призыв убивать
Политика
В Brexit увидели риски для России
03:12
В Brexit увидели риски для России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение