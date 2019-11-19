РФ пропустит конкурс «Мисс Вселенная» из-за виз

России пришлось отказаться от участия в конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет в США , из-за организационных проблем и сложностей с оформлением визы. Об этом заявила РИА Новости директор конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк.

По ее словам, в этом году дирекция конкурса «Мисс Вселенная» слишком поздно сообщила, что финал будет проходить в США.

«К сожалению, из-за сложной и долгой процедуры получения американской визы мы не успеваем ее получить и хорошо подготовиться. Последние несколько недель наша команда предпринимала все усилия для участия в этом масштабном проекте, но мы были вынуждены отказаться», — пояснила Беляк.

«Рамблер» писал, что ранее участница конкурса «Мисс Вселенная» от Украины Анастасия Суббота также не смогла получить визу в США.