Пригожин назвал причину возращения Ротару в Россию

«Ей 72 года, в этом возрасте ты не думаешь о деньгах. Ты приходишь к тому, что не хочешь уходить со сцены, прощаться с активной жизнью», — сказал Пригожин в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Продюсер отметил, что Ротару любит Россию и российского зрителя, и в 2018 году, когда она перестала выступать в РФ, артистка стала «заложником политических обстоятельств».

Пригожин назвал Ротару «порядочным и аполитичным человеком», не имеющим отношения к революциям.

«Хорошо, что она приезжает в Россию, что по-прежнему ей дают выступить на «Песне года», — добавил он.

София Ротару отказалась от концертов в России в 2018 году после введения на Украине военного положения. Сегодня в СМИ появилась информация, что певица примет участие в съемках программ «Песня года» и «Легенды Ретро FM». Также сообщается, что Ротару рассматривает предложения об участии в корпоративах.