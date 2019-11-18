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Пригожин назвал причину возращения Ротару в Россию 

Рамблер + ещё 3 44 минуты назад
София Ротару возвращается с концертами в Россию не ради денег, считает продюсер Иосиф Пригожин.
«Ей 72 года, в этом возрасте ты не думаешь о деньгах. Ты приходишь к тому, что не хочешь уходить со сцены, прощаться с активной жизнью», — сказал Пригожин в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».
Продюсер отметил, что Ротару любит Россию и российского зрителя, и в 2018 году, когда она перестала выступать в РФ, артистка стала «заложником политических обстоятельств».
Пригожин назвал Ротару «порядочным и аполитичным человеком», не имеющим отношения к революциям.
«Хорошо, что она приезжает в Россию, что по-прежнему ей дают выступить на «Песне года», — добавил он.
София Ротару отказалась от концертов в России в 2018 году после введения на Украине военного положения. Сегодня в СМИ появилась информация, что певица примет участие в съемках программ «Песня года» и «Легенды Ретро FM». Также сообщается, что Ротару рассматривает предложения об участии в корпоративах.
Комментарии97 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , София Ротару , Иосиф Пригожин , Радиостанция "Говорит Москва"
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