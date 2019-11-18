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Иосиф Пригожин назвал причину возращения Софии Ротару в Россию 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Российский продюсер Иосиф Пригожин назвал истинную причину, почему украинская певица София Ротару решила вернуться в Россию с концертами.
По словам Пригожина, артистка любит российскую публику и приезжает не из-за денег, сообщает «Говорит Москва».
Ей 72 года, в этом возрасте ты не думаешь о деньгах. Ты приходишь к тому, что не хочешь уходить со сцены, прощаться с активной жизнью. В отличие от Бубы Кикабидзе (Вахтанг Кикабидзе. — News.ru), который принципиально не едет в Россию, Ротару любит Россию и российского зрителя, — сказал продюсер.
Пригожин отметил, что артистов сегодня втягивают в политику и делают «разменной монетой».
Как писал News.ru, София Ротару подтвердила своё участие в концерте «Песня года» и нескольких корпоративах по России. Её гонорар за одно выступление может составить от $50 до $60 тысяч долларов (3,1–3,8 млн рублей).
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Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Вахтанг Кикабидзе , София Ротару , Иосиф Пригожин , Москва
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