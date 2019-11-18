Иосиф Пригожин назвал причину возращения Софии Ротару в Россию

По словам Пригожина, артистка любит российскую публику и приезжает не из-за денег, сообщает «Говорит Москва ».

Ей 72 года, в этом возрасте ты не думаешь о деньгах. Ты приходишь к тому, что не хочешь уходить со сцены, прощаться с активной жизнью. В отличие от Бубы Кикабидзе ( Вахтанг Кикабидзе . — News.ru), который принципиально не едет в Россию, Ротару любит Россию и российского зрителя, — сказал продюсер.

Пригожин отметил, что артистов сегодня втягивают в политику и делают «разменной монетой».

Как писал News.ru, София Ротару подтвердила своё участие в концерте «Песня года» и нескольких корпоративах по России. Её гонорар за одно выступление может составить от $50 до $60 тысяч долларов (3,1–3,8 млн рублей).