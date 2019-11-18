Появилось фото Ветлицкой в новом образе

На фото певица предстала с короткой стрижкой, макияжем смоки айс и в леопардовом пальто.

Как сообщал «Рамблер», возвращение Ветлицкой на сцену ранее анонсировал глава музыкальной корпорации PMI Евгений Финкельштейн . По его словам, работа над новой сольной программой певицы будет завершена к декабрю, а на 2020 год у Ветлицкой запланированы масштабные выступления и тур.

Финкельштейн говорил, что Ветлицкая сама обратилась к нему по совету коллег.