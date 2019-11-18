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Появилось фото Ветлицкой в новом образе 

Рамблер 1 час назад
Появилось фото Ветлицкой в новом образе
Фото: globallookpress.com
В интернете появилось первое фото певицы Натальи Ветлицкой в образе, созданном для ее возвращения на сцену. Снимок на своей странице в Instagram опубликовал стилист Вадим Галаганов.
На фото певица предстала с короткой стрижкой, макияжем смоки айс и в леопардовом пальто.
Как сообщал «Рамблер», возвращение Ветлицкой на сцену ранее анонсировал глава музыкальной корпорации PMI Евгений Финкельштейн. По его словам, работа над новой сольной программой певицы будет завершена к декабрю, а на 2020 год у Ветлицкой запланированы масштабные выступления и тур.
Финкельштейн говорил, что Ветлицкая сама обратилась к нему по совету коллег.
Ветлицкая начала музыкальную карьеру в 1980-х годах. «СтарХит» писал, что певица решила покинуть сцену после рождения дочери в 2004 году. В последние годы она жила в небольшом испанском городе Дения.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес , Евгений Финкельштейн , Наталья Ветлицкая , Вадим Галаганов , StarHit
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