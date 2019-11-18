Долина показала усыпанную цветами могилу Началовой

Дочь Ларисы Долиной рассказала в своем Instagram о посещении могилы умершей певицы Юлии Началовой.
«Друга привезли снежного остаться, видно что каждый день кто-то приходит. Ох кися, — написала дочь Ларисы Долиной (орфография и пунктуация автора сохранены).
Она публиковала снимки могилы, на которых видно, что у креста стоят цветы, а на скамейке посадили большого белого медведя.
По данным Teleprograma.pro, Лариса Долина является крестной матерью единственной дочери Юлии Началовой Веры.
«Рамблер» писал, что Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни, ее похоронили на Троекуровском кладбище. Отец певицы заявил «Комсомольской правде», что семья и спустя несколько месяцев после ее смерти получает поддержку и соболезнования, в том числе от совершенно незнакомых людей.