Долина показала усыпанную цветами могилу Началовой

Дочь Долиной показала усыпанную цветами могилу Началовой

Дочь Ларисы Долиной рассказала в своем Instagram о посещении могилы умершей певицы Юлии Началовой.

«Друга привезли снежного остаться, видно что каждый день кто-то приходит. Ох кися, — написала дочь Ларисы Долиной (орфография и пунктуация автора сохранены).

Она публиковала снимки могилы, на которых видно, что у креста стоят цветы, а на скамейке посадили большого белого медведя.

По данным Teleprograma.pro, Лариса Долина является крестной матерью единственной дочери Юлии Началовой Веры.