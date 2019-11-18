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«Довели своим сексом»: Дмитрия Быкова разозлили вопросы об интиме 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«Довели своим сексом»: Быкова разозлили вопросы об интиме
Фото: Instagram
Журналист и литературный критик Дмитрий Быков разозлился, отвечая на вопрос коллеги Ирины Шихман о собственном отношении к сексу в России. Публицист в авторской передаче «А поговорить?» заявил, что будет игнорировать провокационную постановку вопроса, поскольку считает беседы в этом ключе неуместными.
«Как я могу говорить за всю Россию? Россия возьмет и оскорбится — скажут, какой-то инородец, наполовину еврей, позволяет себе говорить о нашем, русском, сексе. Потом один из региональных лидеров потребует, чтобы я извинился на коленях перед народом. О духовности могу говорить, о сексе — не могу», — отрезал он.
Обсуждения столь интимных вещей Быков назвал дурацкими и заявил, что подставляться подобным образом не намерен.
«Я считаю, что утро в детском саду должно начинаться с разборки автоматов. А вы своим сексом довели страну до того, что она вымирает. Секс нужен для чего? Для пополнения населения. Пополнение для чего? Для пополнения армии. Армия для чего? Для защиты. Вот об этом я готов говорить сколько угодно», — резюмировал он.
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Теги:
Шоу-бизнес , Дмитрий Быков
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