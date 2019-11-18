«Довели своим сексом»: Быкова разозлили вопросы об интиме

«Довели своим сексом»: Дмитрия Быкова разозлили вопросы об интиме

Журналист и литературный критик Дмитрий Быков разозлился, отвечая на вопрос коллеги Ирины Шихман о собственном отношении к сексу в России . Публицист в авторской передаче «А поговорить?» заявил, что будет игнорировать провокационную постановку вопроса, поскольку считает беседы в этом ключе неуместными.

«Как я могу говорить за всю Россию? Россия возьмет и оскорбится — скажут, какой-то инородец, наполовину еврей, позволяет себе говорить о нашем, русском, сексе. Потом один из региональных лидеров потребует, чтобы я извинился на коленях перед народом. О духовности могу говорить, о сексе — не могу», — отрезал он.

Обсуждения столь интимных вещей Быков назвал дурацкими и заявил, что подставляться подобным образом не намерен.