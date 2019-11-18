Обвинившие Крида в сатанизме эксперты поплатились

Роскомнадзор на 120 дней приостановил аккредитацию экспертов, проанализировавших песни рэпера Егора Крида и признавших их «вредными для здоровья». О приостановке аккредитации экспертов говорится на сайте ведомства.

«Данная экспертиза не соответствует требованиям к проведению комплексного анализа информационной продукции», — говорится на сайте ведомства.

Согласно сообщению, приостановлена аккредитация трех экспертов Е. Ю. Шабалиной, Т. Н. Симоновой и А. П. Волковой.

«По истечении указанного срока будет решаться вопрос об окончательном лишении аккредитации данных специалистов», — отмечает ведомство.

По данным «Коммерсанта», в экспертизе, размещенной на сайте Роскомнадзора, а потом удаленной с него, утверждалось, что Крид — «яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи». При этом экспертиза проводилась согласно закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

«Рамблер» писал, что ранее организация «Тюменский родительский комитет» призвала родителей подростков обратить внимание на творчество Егора Крида и не допустить проведения в городе концерта, намеченного на 19 ноября. По мнению «Тюменского родительского комитета», песни Егора Крида являются «аморальными».