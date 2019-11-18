Кудрявцева осадила Шепелева в соцсети

В этом году в Сети бурно обсуждают роман Дмитрия Шепелева с дизайнером Екатериной Тулуповой . На днях бывший гражданский муж Жанны Фриске опубликовал романтичное селфи с любимой на личной странице «Инстаграма». В подписи мужчина развеял слухи о своей скорой свадьбе и решил спросить фолловеров, как те знакомили своих детей с новыми партнерами.

«В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми — они ходили в один детский сад. Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказал ведущий.

В комментариях к посту одна из подписчиц выразила свое удивление, так как была уверена в нетрадиционной ориентации шоумена. В ответ он написал следующее:

«Не, ну понятно, что это прикрытие, я Лере предлагал, но она не смогла». Кудрявцева же отреагировала весьма критично: «Сегодня три новости. Узнала, что у тебя есть Instagram, что я у тебя заблокирована, и что ты пишешь обо мне. Может, мне начать писать о тебе? А то мы все молчим-то только из-за Платона».

О чем же именно пригрозила рассказать публике теледива, пока остается загадкой.