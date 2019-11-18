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Политика

Кудрявцева осадила Шепелева в соцсети 

WomanHit.ru 25 минут назад
Кудрявцева осадила Шепелева в соцсети
Фото: РИА Новости
В этом году в Сети бурно обсуждают роман Дмитрия Шепелева с дизайнером Екатериной Тулуповой. На днях бывший гражданский муж Жанны Фриске опубликовал романтичное селфи с любимой на личной странице «Инстаграма». В подписи мужчина развеял слухи о своей скорой свадьбе и решил спросить фолловеров, как те знакомили своих детей с новыми партнерами.
«В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми — они ходили в один детский сад. Так что, получается, что нас с Катей познакомили наши дети. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказал ведущий.
В комментариях к посту одна из подписчиц выразила свое удивление, так как была уверена в нетрадиционной ориентации шоумена. В ответ он написал следующее:
«Не, ну понятно, что это прикрытие, я Лере предлагал, но она не смогла». Кудрявцева же отреагировала весьма критично: «Сегодня три новости. Узнала, что у тебя есть Instagram, что я у тебя заблокирована, и что ты пишешь обо мне. Может, мне начать писать о тебе? А то мы все молчим-то только из-за Платона».
О чем же именно пригрозила рассказать публике теледива, пока остается загадкой.
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Комментарии 
Теги:
Шоу-бизнес , Екатерина Тулупова , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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