Внучка Ротару рассказала о себе

18-летняя Евдокименко окончила два класса старшей школы в Лондоне, а теперь живет в Нью-Йорке — учится там в знаменитой школе дизайна «Парсонс».

«Наслаждаюсь учебой в университете и вообще здешним стилем жизни», — сообщила она.

Евдокименко выпустила несколько музыкальных треков, в прошлом году была признана лучшей моделью недели моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, а встречается с предпринимателем из Франции Марко Дюменилем.

В свободное время она прогуливается в районе Сохо и парке Вашингтон-Сквер, еженедельно занимается пилатесом и боксом, своими хобби называет учебу, спорт, правильное питание, музыку, моду, искусство и кино, а своими главными правилами — честность с собой и окружающими, благодарность за то, что есть, и преодоление лени.

Евдокименко признается, что родные поддерживают ее, что бы она ни делала, хотя сама она считает конструктивную критику важным условием личностного и профессионального роста.