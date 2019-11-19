Внучка Ротару рассказала о себе 

Внучка Софии Ротару София Евдокименко живет в Нью-Йорке, пишет песни, занимается боксом и встречается с французским бизнесменом. Об этом Peopletalk рассказала она сама.
18-летняя Евдокименко окончила два класса старшей школы в Лондоне, а теперь живет в Нью-Йорке — учится там в знаменитой школе дизайна «Парсонс».
«Наслаждаюсь учебой в университете и вообще здешним стилем жизни», — сообщила она.
Евдокименко выпустила несколько музыкальных треков, в прошлом году была признана лучшей моделью недели моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, а встречается с предпринимателем из Франции Марко Дюменилем.
В свободное время она прогуливается в районе Сохо и парке Вашингтон-Сквер, еженедельно занимается пилатесом и боксом, своими хобби называет учебу, спорт, правильное питание, музыку, моду, искусство и кино, а своими главными правилами — честность с собой и окружающими, благодарность за то, что есть, и преодоление лени.
Евдокименко признается, что родные поддерживают ее, что бы она ни делала, хотя сама она считает конструктивную критику важным условием личностного и профессионального роста.
«При этом я всегда прислушиваюсь к себе и делаю то, что feels right (считаю правильным. — Прим. ред.)», — добавила она.