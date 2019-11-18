Автор песни Пугачевой попросил певицу о помощи

Автор песни Аллы Пугачевой Александр Дементьев рассказал, что нуждается в деньгах, но не получает авторских отчислений за композицию. Об этом сообщает «СтарХит».

Пугачева исполнила песню Дементьева «На коне». Ее премьера состоялась на юбилейном концерте певицы в Кремле. По словам Дементьева, он попросил у помощников Пугачевой за песню 150 тысяч рублей, хотя знал, что многие авторы брали больше.

«Увидев в бумагах пункт про отчуждение прав, замешкался, ведь пришлось бы связываться с Пугачевой, чтобы переделать договор. Плюс был в подавленном состоянии — у мамы была онкология, срочно искал хоть какие-то средства», — объяснил он.

Мать Дементьева скончалась, сейчас он помогает отцу, у которого диагностировали рак почки.

«Даже те 50 тысяч, что я мог бы получить от исполнения песни на выступлении в Москве, помогли бы. <…> Понимаю, что отчисления небольшие, но в моем случае имеет значение каждый рубль», — заявил он.

Дементьев добавил, что в кинотеатрах идет фильм Пугачевой, и на каждом сеансе звучит его песня. Он выразил надежду, что певица увидит его обращение и пойдет на встречу в вопросе с отчислениями.

Как сообщал «Рамблер», 15 апреля 2019 года Пугачева отметила 70-летие, а 17 апреля в большом зале Государственного Кремлёвского дворца состоялся ее юбилейный концерт. В этой программе певица смешала свои старые песни — «Женщина, которая поет», «Любовь, похожая на сон» — с новыми композициями («Анестезия», «Поживи в моей шкуре» и другими).

Концерт снимали, потом его показали в записи. Большинство песен Пугачева исполнила вживую.