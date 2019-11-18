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Вдову Яковлева выселяют из квартиры 

Рамблер 53 минуты назад
Возлюбленная солиста группы «Иванушки-International» Олега Яковлева Александра Куцевол может остаться без жилья. Квартиру на Дербеневской набережной, в которой она проживает, Яковлев завещал своему другу, актеру Роману Радову, сообщает «Комсомольская правда».
«Рамблер» писал, что Олег Яковлев умер летом 2017 года в возрасте 47 лет. Он скончался в результате двусторонней пневмонии.
Война за наследство Олега Яковлева продолжается
По данным газеты, Олег Яковлев не упомянул в завещании свою девушку — Александру Куцевол.
«Мы много лет близко дружили, поступали в ГИТИС в одной десятке, вместе прошли студенческую жизнь. (…) После института Олег какое-то время жил у меня в расселенной коммуналке, где я был единственным владельцем. Он ведь не москвич, приехал из Иркутска. А тогда, чтобы прописаться, надо было стать собственником. И мы с Олегом оформили фиктивную сделку, я ему якобы продал пол-квартиры (…) В дар я получил лишь одну квартиру — четырехкомнатную, на Дербеневской набережной», — рассказал изданию Роман Радов.
Однако, по его словам, возлюбленная Олега Яковлева потребовала отдать ей эту квартиру.
«Я даже по доброй воле предложил ей свою московскую квартиру, знаю же, что за столько лет в столице собственный угол у Саши так и не появился. Но она отказалась — ей нужна недвижимость именно на Дербеневской набережной», — пояснил он.
По словам адвоката Екатерины Рубашкиной, Яковлев и его девушка не были женаты и на руках у Радова уже есть решение суда о праве собственности на спорную квартиру.
«В законную силу оно пока не вступило — ждем апелляции от Куцевол. Но законных оснований оставаться в этой квартире у нее попросту нет, поэтому надеюсь, до Нового года судебные разбирательства завершатся, и мы придем ее выселять уже с судебными приставами», — заявила она.
Адвокат также отметила, что жилье уже можно продать, несмотря на то, что там живет Александра Куцевол.
Комментарии6 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Александра Куцевол , Роман Радов , Олег Яковлев , Комсомольская правда
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