Вдову Яковлева выселяют из квартиры

«Рамблер» писал, что Олег Яковлев умер летом 2017 года в возрасте 47 лет. Он скончался в результате двусторонней пневмонии.

По данным газеты, Олег Яковлев не упомянул в завещании свою девушку — Александру Куцевол.

«Мы много лет близко дружили, поступали в ГИТИС в одной десятке, вместе прошли студенческую жизнь. (…) После института Олег какое-то время жил у меня в расселенной коммуналке, где я был единственным владельцем. Он ведь не москвич, приехал из Иркутска. А тогда, чтобы прописаться, надо было стать собственником. И мы с Олегом оформили фиктивную сделку, я ему якобы продал пол-квартиры (…) В дар я получил лишь одну квартиру — четырехкомнатную, на Дербеневской набережной», — рассказал изданию Роман Радов.

Однако, по его словам, возлюбленная Олега Яковлева потребовала отдать ей эту квартиру.

«Я даже по доброй воле предложил ей свою московскую квартиру, знаю же, что за столько лет в столице собственный угол у Саши так и не появился. Но она отказалась — ей нужна недвижимость именно на Дербеневской набережной», — пояснил он.

По словам адвоката Екатерины Рубашкиной, Яковлев и его девушка не были женаты и на руках у Радова уже есть решение суда о праве собственности на спорную квартиру.

«В законную силу оно пока не вступило — ждем апелляции от Куцевол. Но законных оснований оставаться в этой квартире у нее попросту нет, поэтому надеюсь, до Нового года судебные разбирательства завершатся, и мы придем ее выселять уже с судебными приставами», — заявила она.

Адвокат также отметила, что жилье уже можно продать, несмотря на то, что там живет Александра Куцевол.