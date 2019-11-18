Лолита раскрыла размер гонораров

Лолита рассказала о заработке от 40 тысяч евро за концерт

Российская певица Лолита Милявская заявила, что зарабатывает от 40 тысяч евро за каждое появление на сцене.

О размере гонорара звезда рассказала в эфире одного из российских телеканалов. По словам Лолиты, конечная стоимость ее выступления зависит от нагрузки и перелета, при этом минимальная стоимость ее выхода на сцену начинается от 40 тысяч евро.

— Я человек, которому не так много надо, хотя много имеет. Наверное, я поэтому много имею. У меня никогда не было цели иметь деньги или иметь что-то, — цитирует певицу РИА "Новости".

Лолита призналась, что большую часть от гонораров она вкладывает в свое творчество, а на себя тратит "по мере надобности". Она уточнила, что лишь за последний месяц ее расходы составили около 100 тысяч евро, при этом большая часть средств ушла на съемки двух новых клипов.

Ранее сообщалось, что 14 ноября Лолита Милявская отметила свой 56-й день рождения. Среди подарков, которые звезда получила в этот знаменательный день, оказался торт в виде нее самой.