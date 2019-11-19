Боярский опроверг слухи об уходе со сцены

Информация о том, что он решил покинуть сцену, не соответствует действительности. Об этом актер Михаил Боярский заявил ТАСС.

«Рамблер» писал, что Боярский в программе «Ты не поверишь!» на НТВ заявил, что скоро избавится от работы и займется правильным делом — воспитанием внуков.

Однако сегодня актер опроверг сообщения в СМИ о том, что после юбилея он решил покинуть сцену.

«Нет, это не соответствует действительности», — пояснил Боярский.

Он подчеркнул, что не знает, откуда появилась такая информация.