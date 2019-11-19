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Боярский опроверг слухи об уходе со сцены 

Рамблер + ещё 26 36 минут назад
Информация о том, что он решил покинуть сцену, не соответствует действительности. Об этом актер Михаил Боярский заявил ТАСС.
«Рамблер» писал, что Боярский в программе «Ты не поверишь!» на НТВ заявил, что скоро избавится от работы и займется правильным делом — воспитанием внуков.
Однако сегодня актер опроверг сообщения в СМИ о том, что после юбилея он решил покинуть сцену.
«Нет, это не соответствует действительности», — пояснил Боярский.
Он подчеркнул, что не знает, откуда появилась такая информация.
«Я не знаю, это к журналистам, не ко мне. Сейчас у меня съемка, извините, пожалуйста, я на работе», — заявил артист, которому 26 декабря исполнится 70 лет. 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Михаил Боярский , ИТАР-ТАСС , НТВ
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