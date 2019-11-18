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Политика

Выступление Ляйсан Утяшевой обернулось скандалом 

Рамблер 1 час назад
Выступление Ляйсан Утяшевой обернулось скандалом
Фото: globallookpress.com
В Ростове-на-Дону зрители раскритиковали шоу гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой BOLERO. Как пишет «Комсомольская правда», ростовчанам не хватило Утяшевой на сцене, а само шоу показалось чересчур сексуальным.
По данным «КП», некоторые зрители сочли, что сама гимнастка появлялась на сцене редко, а основную работу за нее делали танцоры. Другим гостям шоу оно показалось не цельным художественным произведением, а попурри из гимнастических элементов. Также спектакль критиковали за «откровенную сексуальность».
«Не могу сказать, что она танцевала, скорее, исполняла гимнастические пируэты. К тому же в шоу очень много секса. Если честно, сначала была немного шокирована этим, но потом, поняв смысл постановки, как-то все устаканилось», — процитировала газета одну из зрительниц.
Другая зрительница пожаловалась на работу организаторов.
«Сколько разочарований, осадка, обид и даже слез оставило вчерашнее выступление, я этот вечер не хочу вспоминать», — заявила она.
По словам девушки, они с мужем купили дорогие билеты, но в итоге им перекрывали обзор мониторы.
«Организаторы отказались менять или возвращать билеты. Находясь на седьмом месяце беременности, я половину выступления просмотрела в полустоячем положении. <…> Испорчен вечер, ожидание, потрачено время зря, нервы не вернутся назад, семь тысяч рублей в мусорку», — возмутилась она.
Как сообщал «Рамблер», ранее гимнастка рассказала, что Bolero by Liasan Utiasheva — это современная версия «Болеро» в постановке Андросова, в котором она танцевала с «Имперским балетом». Шоу Утяшевой включает элементы художественной гимнастики, авторского стиля Vogue New Way, High Heel и модерна.
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Комментарии11 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес , Комсомольская правда
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