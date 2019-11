Выступление Ляйсан Утяшевой обернулось скандалом

В Ростове-на-Дону зрители раскритиковали шоу гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой BOLERO. Как пишет «Комсомольская правда», ростовчанам не хватило Утяшевой на сцене, а само шоу показалось чересчур сексуальным.

По данным «КП», некоторые зрители сочли, что сама гимнастка появлялась на сцене редко, а основную работу за нее делали танцоры. Другим гостям шоу оно показалось не цельным художественным произведением, а попурри из гимнастических элементов. Также спектакль критиковали за «откровенную сексуальность».

«Не могу сказать, что она танцевала, скорее, исполняла гимнастические пируэты. К тому же в шоу очень много секса. Если честно, сначала была немного шокирована этим, но потом, поняв смысл постановки, как-то все устаканилось», — процитировала газета одну из зрительниц.

Другая зрительница пожаловалась на работу организаторов.

«Сколько разочарований, осадка, обид и даже слез оставило вчерашнее выступление, я этот вечер не хочу вспоминать», — заявила она.

По словам девушки, они с мужем купили дорогие билеты, но в итоге им перекрывали обзор мониторы.

«Организаторы отказались менять или возвращать билеты. Находясь на седьмом месяце беременности, я половину выступления просмотрела в полустоячем положении. <…> Испорчен вечер, ожидание, потрачено время зря, нервы не вернутся назад, семь тысяч рублей в мусорку», — возмутилась она.

Как сообщал «Рамблер», ранее гимнастка рассказала, что Bolero by Liasan Utiasheva — это современная версия «Болеро» в постановке Андросова, в котором она танцевала с «Имперским балетом». Шоу Утяшевой включает элементы художественной гимнастики, авторского стиля Vogue New Way, High Heel и модерна.