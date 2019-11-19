Рудковскую сравнили с попугаем

Модельер Александр Шешунов в эфире программы «Ты не поверишь!» сравнил Яну Рудковскую с попугаем из-за платья, которое продюсер выбрала для появления на одной из столичных вечеринок. Эксперт назвал ее наряд нелепым.

Речь идёт о платье с желтыми перьями на рукавах и стразами, в котором Рудковская приехала на вручение премии «Женщина года», организованное журналом Glamour Russia. Мероприятие нашло отражение на странице продюсера в Instagram.

Александр Шешунов, изучив наряд Рудковский, пришёл к выводу, что платье было сшито не на ее рост, поскольку оно рассчитано на 180 см, поэтому эксперт указал на явные диспропорции.

«В этом оперении она, скорее всего, напоминает нам попугая. Попугая Кешу, как многие бы сказали… Поэтому получился такой мешок, кулек со стразами и перьями. Чем больше меха, тем больше смеха», — заявил модельер.

Эксперт также остался недоволен босоножками продюсера с открытой пяткой.