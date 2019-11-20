Кожевникова ответила на слухи о четвертой беременности

После слухов о беременности Кожевникова показала плоский живот

После того, как в Сети появились и стали активно обсуждаться слухи о четвертой беременности актрисы Марии Кожевниковой , актриса решила расставить все точки над «i». В одной из своих последних публикаций звезда сериала «Универ» однозначно опровергла все кривотолки. А теперь звезда решила продемонстрировать свою физическую форму, в частности, плоский живот.

«Для тех, кто до сих пор не верит, что я не беременна. Кубиков, конечно, нет, но будем работать», — написала Мария в подписи к снимку.

Подписчики похвалили актрису и многодетную маму за отличную физическую форму. А некоторые напомнили звезде про вездесущих недоброжелателей, которые, как бы ни старалась Кожевникова, все равно скажут, что или она живот втянула или в фотошопе поработала.