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После слухов о беременности Кожевникова показала плоский живот 

Teleprogramma.pro + ещё 12 36 минут назад
Кожевникова ответила на слухи о четвертой беременности
Фото: globallookpress.com
После того, как в Сети появились и стали активно обсуждаться слухи о четвертой беременности актрисы Марии Кожевниковой, актриса решила расставить все точки над «i». В одной из своих последних публикаций звезда сериала «Универ» однозначно опровергла все кривотолки. А теперь звезда решила продемонстрировать свою физическую форму, в частности, плоский живот.
«Для тех, кто до сих пор не верит, что я не беременна. Кубиков, конечно, нет, но будем работать», — написала Мария в подписи к снимку.
Подписчики похвалили актрису и многодетную маму за отличную физическую форму. А некоторые напомнили звезде про вездесущих недоброжелателей, которые, как бы ни старалась Кожевникова, все равно скажут, что или она живот втянула или в фотошопе поработала.
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Теги:
Шоу-бизнес , Мария Кожевникова
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