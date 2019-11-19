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«Понял? Щенок»: голодающая Гузеева жестко осадила любопытного поклонника 

Teleprogramma.pro + ещё 1 44 минуты назад
«Понял? Щенок»: Гузеева жестко осадила фаната
Фото: ТАСС
Телеведущая и актриса Лариса Гузеева решила всерьез заняться собой. Она даже отправилась в специальную клинику неподалеку от Москвы, где специалисты должны помочь ей похудеть без вреда для здоровья. Женщина даже призналась, что просто сбросить вес ей не хватает силы воли, да и подружку постоянно подкармливающие разными вкусностями не очень-то помогают.
Так что в данный момент телеведущая на строгой диете и уже семь дней отдыхает на берегу Финского залива. В личном аккаунте Instagram Лариса выложила фотографию своего обеда, на тарелке что-то не очень аппетитное, но, наверняка, невероятно полезное. Пока что актриса сбросила три килограмма, впрочем, это лишь первый шаг.
К сожалению, не все поклонники Гузеевой поддержали ее начинание, некоторые со скепсисом отнеслись к такой диете, а кое-кто считает, что она изнуряет себя за деньги.
«Тебе столько не заплатят. Надо хорошо учиться и хорошо и много работать, а не пастись на страницах взрослых известных людей, считая их доход. Понял? Щенок» — очень грубо осадила своего подписчика звезда.
Скорее всего это голод портит настроение Ларисы и по окончании курса лечения всех обиженных ждут извинения от телеведущей.
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Теги:
Шоу-бизнес , Лариса Гузеева
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