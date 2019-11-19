Поклонников Алсу напугал ее внешний вид

Поклонников Алсу удивил ее внешний вид

Певица Алсу решилась на кардинальные перемены во внешности. Она остригла длинные локоны и сделала классическую стрижку каре.

Певица пояснила в Instagram, что новая прическа понадобилась для съемок клипа «Герои любимых романов».

Алсу предстала перед подписчиками в Instagram и попросила их оценить новый образ: стрижку, яркий контрастный макияж и наряд с черной водолазкой и пиджаком оверсайз.

Часть поклонников восхитились стильным образом певицы, но нашлись и те, кого напугал ее внешний вид.