Поклонников Алсу напугал ее внешний вид

Певица Алсу решилась на кардинальные перемены во внешности. Она остригла длинные локоны и сделала классическую стрижку каре.
Певица пояснила в Instagram, что новая прическа понадобилась для съемок клипа «Герои любимых романов».
Алсу предстала перед подписчиками в Instagram и попросила их оценить новый образ: стрижку, яркий контрастный макияж и наряд с черной водолазкой и пиджаком оверсайз.
Часть поклонников восхитились стильным образом певицы, но нашлись и те, кого напугал ее внешний вид.
«Алсу вы красивы, но это каре вам не идет, слишком старит. Не спешите быть старше своих лет. Вы молоды и прекрасны, будьте такой, какая вы есть», — написали Алсу в комментариях.